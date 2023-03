V Michalovciach na Ulici kpt. Nálepku našli náhodní svedkovia v prvý novoročný deň, približne o 6:30 ležať na chodníku nehybné telo 46-ročnej Eriky z Michaloviec, ktorá mala bodné poranenia. Tento ohavný čin zachytili aj mestské kamery, na ktorých je možné vidieť dve osoby - muža a ženu. Desivé video sa šírilo aj na internete a je na ňom jasne vidno ako sa pred páchateľom Erika snaží ujsť, no on ju prenasleduje. Napriek tomu, že Michalovčanka volá o pomoc, nikto jej na pomoc neprichádza a napokon ju dobodá. Na ďalšom zábere vidieť, ako mladík pri úteku niečo stratil, vrátil sa na miesto a zbiera to po zemi.

„Páchateľ ju po tom, ako vybrala z bankomatu peňažnú hotovosť, najskôr na parkovisku na Ulici Sama Chalupku viackrát bodol nezisteným ostrým predmetom do rôznych častí trupu. Potom v útoku pokračoval aj pred budovou lekárne na Ulici kpt. Nálepku, kde ju opakovane bodal a spôsobil jej zranenia, ktorým na mieste podľahla," povedala hovorkyňa košickej krajskej prokuratúry Jarmila Janová s tým, že Erika bola až druhou v poradí, ktorú útočník sledoval. Prvej sa však podarilo ujsť.

