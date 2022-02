Dominik skončil v decembri 2017 za mrežami v Čechách, kde žil a pracoval. Českí policajti ho vtedy dlhodobo monitorovali a po policajnej razii v byte, kde býval, informovali, že tam našli chemikálie - šesť kíl pyrotechniky a manuály na výrobu bomby a na jeho profile na sociálnej sieti pod menom Abdul Rahman našli symboly typické pre Islamský štát a svoje fotky s gestami typickými pre džihádistov, teda zástancov svätej vojny.

Obvinili ho aj z prípravy bombového útoku a hrozil mu až 15-ročný trest. No on sa odvolával na to, že chemikálie mali slúžiť na výrobu ohňostroja. „Všetky chemikálie nájdené v mojom byte mali slúžiť k domácej výrobe zábavnej pyrotechniky pre oslavy Silvestra a Nového roku, čo môže dosvedčiť moja rodina a priateľ z detstva," obhajoval sa muž, ktorému učaroval islam a v roku 2015 konvertoval na moslimskú vieru. Jeho vzorom bol bývalý pražský imám Shehadeh, ktorého Česi stíhali za pomoc príbuzným, ktorí boli podľa polície obvinení za účasť v bojoch za teroristickú oraganizácii Al-Káida.

Pôvodne Dominikovi pražské súdy vymerali trest väzenia v trvaní 6 a pol roka za propagáciu Islamského štátu a Kaukazského emirátu a z prípravy teroristického útoku. No odvolací súd mu zrušil jeho trest za všeobecné ohrozenie. Lebo iba päť percent z nájdených chemikálií v byte u Dominika malo vhodné zloženie na výrobu nástražných výbušných systémov.

Zo 60 mesiacov vymeraného trestu si už odsedel 50, započítaná je aj vyšetrovacia väzba. Požiadal o preloženie na Slovensko, vyhoveli mu v januári tohto roka. Pár dní bol v Leopoldove, v súčasnosti je v base v Košiciach-Šaci. Požiadal o podmienečné prepustenie. "Nemal som v úmyslel páchať trestnú činnosť. Uvedomil som si, že následky môžu byť horšie akoby som očakával. Uvedomujem si následky skutku, ktorý som spáchal, uložený trest mi však príde neprimerane vysoký," vysvetľoval vo štvrtok pred prešovským krajským súdom. Dodal, že je odhodlaný viesť usporiadaný život, pracovať a žiť v trvalom bydlisku a byť nápomocný príbuzným. Prezradil, že je stále praktizujúci moslim, no nemal v úmysle podporovať zlo. "Beriem to ako nepochopenie a nedorozumenie, chcem sa vyhnúť zdieľaniu nevhodného obsahu na internete, nikoho som tým nechcel pohoršovať," vravel sudcom.

