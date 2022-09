Správa vyšetrovacej komisie detailne opisuje posledné hodiny života bývalého policajného šéfa Milana Lučanského v prešovskom ústave na výkon väzby. Jej členovia sa zhodli na tom, že spáchal samovraždu, ktorej sa nedalo zabrániť. Ale aj to, že nie je možné overiť, čo sa presne udialo v cele, v ktorej bol sám. Rovnaké závery vyplývajú aj z uznesenia inšpekčnej služby ministerstva vnútra, ktorá zastavila trestné stíhanie. Súčasťou uznesenia je aj výpoveď jeho manželky Martiny (54). Tá si v nemocnici pri lôžku svojho zomierajúceho milovaného muža prežila kruté chvíle.

Lučanský skončil vo väzbe 6. decembra 2020 po obvinení v kauze Judáš pre prijímanie úplatku vo väzbe po rozhodnutí Špecializovaného trestného súdu. Eskorta ho previezla do prešovskej väznice. Už o tri dni skončil Lučanský v ružomberskej vojenskej nemocnici so záhadným zranením oka.Týždeň pred koncom roka ho opäť previezli do Prešova. Tri dni pred koncom roka ho okolo piatej popoludní našiel dozorca ležať na posteli s otočenou teplákovou súpravou, ktorá bola rukávmi uviazaná o hornú konštrukciu postele. Oživovali ho, v zlom stave ho previezli do nemocnice, na druhý deň tam zomrel.

O tragickej udalosti informoval jeho manželku šéf basy o pol siedmej večer. Do prešovskej nemocnice dorazila ešte v ten deň hodinu pred polnocou. Pustili ju k nemu, ale zdravotná sestra ju upozornila, že tam môže byť iba desať minút. "Povedala som jej, že tam budem, kým manžela neprevezieme do Martina," opisovala. Na vrátnici jej vzali všetky osobné veci a traja kukláči ju sprevádzali na jednotku intenzívnej starostlivosti (JIS). "Bol v hroznom stave, zúbožený. Nebol šesť týždňov ostrihaný, mal ohryzené nechty na rukách a nohách. On to nezvykol robiť. A mal neprirodzene nafúknuté brucho," vravela.

Lekár v nočnej službe jej umožnil sedieť pri manželovej posteli, na izbe s ňou boli dvaja dozorcovia. No a traja kukláči sedeli hneď za sklom na chodbe JIS-ky. "Sedeli tam bez plášťov, nepriestrelné vesty mali nahádzané v chodbe na zemi a samopal bol položený na poličke," spomínala. Okrem iného aj to, že jej lekár povedal, že jej muž mal v tom čase už mozog neaktívny: "Nemal na krku žiadne známky škrtenia."

M. Lučanská prehovorila aj o netolerantnom, neetickom a bezcitnom rozhovore dvoch kukláčov na jej adresu vo chvíli, keď prežívala hrozné trápenie a strach o život svojej lásky.