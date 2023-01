Štátny zástupca pri návrhu o väzbe zohľadnil ako podstatný dôvod tzv. útekovej väzby konanie obvineného po spáchaní skutku. "Snažil sa ujsť do Českej republiky. Nie nepodstatným dôvodom je aj hrozba vysokého trestu, v tomto prípade odňatie slobody na 20 až 25 rokov alebo na doživotie. V súvislosti s jeho konaním po vražde je možné predpokladať, že ako reakcia na vedené trestné stíhanie proti jeho osobe pre obzvlášť závažný zločin by mohol v budúcnosti ujsť alebo sa skrývať, aby sa trestnému stíhaniu a trestu vyhol." Pokiaľ ide o dôvody tzv. preventívnej väzby: "Obvinený sa skutku dopustil mimoriadne brutálnym, surovým a zavrhnutia hodným spôsobom, čo umocňuje obavu z jeho nekontrolovateľného a mimoriadne agresívneho správania, najmä po požití alkoholických nápojov. Je nezamestnaný, bez akéhokoľvek príjmu, nevlastní žiaden majetok, reálne teda existuje dôvodná obava, že páchaním trestnej činnosti by si aj v budúcnosti zabezpečoval finančné prostriedky na svoje živobytie. Z doposiaľ vykonaného vyšetrovania tiež vyplýva indícia, že pred zavraždením poškodenej mal prenasledovať inú ženu, ktorej sa pred jeho potenciálnym konaním podarilo ukryť."