Ide z toho hrôza! V uznesení Špecializovaného trestného súdu Pezinok o vzatí Lukáša (23) do väzby je detailný opis toho, čo sa dialo vo štvrtok v dome smrti v Lednických Rovniach. Mladík tam mal usmrtiť otca aj macochu. Z niektorých zistení ide hrôza.

Dvojnásobná vražda v Lednických Rovniach, pri ktorej zomrel Miroslav a jeho priateľka Janetta, šokovala celé Slovensko. Veď vrahom má byť podľa policajného obvinenia Miroslavov syn Lukáš (23).

Strašný skutok s ním navyše plánovala jeho nevlastná, iba 13-ročná sestra! V osudnú noc mu pomáhala založiť požiar domu, ktorý mal zahladiť stopy po vražde.

Súdne uznesenie odkrylo ďalšie šokujúce detaily dvojnásobnej vraždy!

Pomsta za vulgárne nadávky

Podľa všetkého sa školáčka sťažovala nevlastnému bratovi Lukášovi, že otec a macocha jej nadávajú a zle sa k nej správajú. Mladík sa s ňou mal dohodnúť, že z pomsty usmrtí otca a jeho priateľku.

"Títo pri predchádzajúcich opakovaných slovných konfliktoch označovali maloletú hanlivými výrazmi „šľapka, k...a“, zasielali jej výhražné SMS správy, opakovane kontrolovali jej pobyt," uvádza sa vo vyhlásení o nebohých. Dohoda bola, že mladík usmrtí partnerov nožmi.

Obete spali, Lukáš "nacvičoval" útok

Lukáš zobral v noci na štvrtok z kuchyne domu v Lednických Rovniach tri nože, ktoré si ukryl v oblečení. Dievča malo počas vraždy odísť a pripraviť horľavinu, ktorou polejú nebohých a interiér rodinného domu, aby vyvolali požiar a zakryli tak stopy trestného činu.

Mladík nariadil dievčaťu, aby so sestrou odišli von a čakali na jeho pokyn. Keď otec s priateľkou zaspali, Lukáš niekoľkokrát vošiel do ich izby a s prinesenými nožmi skúšal, ako ich zabije. "V prípade otca to plánoval urobiť rýchlo, aby ten trpel čo najmenej, a tak, aby neboli po požiari zistené stopy násilného trestného činu v úmysle vyhnúť sa trestu. Mladík čakal na vhodnú polohu spiaceho otca, k čomu došlo v čase medzi 5.30 až 5.40 h.," spresňuje polícia.

"Obvinený potom vošiel do spálne, spiacemu otcovi spôsobil početné bodné poranenia krku, hrudníka, brucha a horných končatín s bodnými poraneniami krčných ciev, hrubého čreva a ľavej obličky, čo vyvolalo úrazovo-krvácavý šok, ten mal za následok smrť poškodeného,“ opisuje polícia smrť otca.

Počas útoku na Miroslava sa zobudila Janetta. "Obvinený spôsobil žene početné bodné poranenia krku, hrudníka, brucha, horných končatín s bodným poranením hrudných a krčných ciev, čím došlo k úrazovo - krvácavému šoku. Ten mal za následok smrť poškodenej,“píše sa v uznesení súdu.

Keď sa Lukáš presvedčil, že otec a jeho priateľka sú mŕtvi, zavolal jednu zo sestier, aby priniesla zápalné látky, ktoré potom rozliali v spálni a v ďalších miestnostiach rodinného domu. "Obvinený v úmysle zakryť stopy trestného činu, vzápätí horľavé látky zapálil,“ konštatuje súd.

Keď začalo horieť, Lukáš mal dievčatá vyviesť z domu. Údajne ho našli, ako je s nimi vonku a objíma ich. Požiar však stopy po jeho strašnom čine nezakryl a policajti veľmi skoro zistili, že nebohých niekto zavraždil.

Zadržali Lukáša a zakrátko ho obvinili z dvojnásobnej vraždy. Špecializovaný trestný súd v Pezinku ho v nedeľu poslal do väzby v leopoldovskej väznici.

Sestry Nora a Vanessa skončili v nemocnici v Považskej Bystrici, dnes už sú u babky.

