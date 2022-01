So zlomenými rebrami a po prekonaní covidu už 75-ročný dôchodca nechcel byť svojej rodine na obtiaž. Z domu odišiel iba v papučiach, príbuzní po ňom so strachom pátrajú.

75-ročný Jaromír odišiel z domu v obci Beniakovce (okres Košice-okolie) na Nový rok. Ako informuje spravodajský portál TV JOJ noviny.sk, rodine nechal dojímavý list na rozlúčku, v ktorom sa im zdôveril, že už neche byť na obtiaž. Starček z domu odišiel iba v papučiach, svetri a teplákoch.

Podľa Jaromírovej vnučky list nedával zmysel, myslí si, že starý otec nebol pri zmysloch. Tvrdí, že po úraze a prekonaní covidu už nevládal, cítil sa byť na obtiaž svojej rodine.

Pátranie po dôchodcovi zverejnila na sociálnej sieti aj stránka HAKA - Cielené pátranie po osobách. Podľa nej je hľadaný Jaromír Uličný vysoký 190 centimetrov, strednej postavy. Má svetlé oči, šedivé vlasy po plecia a dlhšiu šedivú bradu. Na sebe mal poslednýkrát Tmavé tepláky, sivý sveter a domáce papuče.

Naposledy ho videli v mieste bydliska 1. januára 2022 okolo 13. hodiny, pravdepodobne aj nasledujúci deň večer v Košických Olšanoch. Nie je majiteľom mobilného telefónu.

"Chcela by som ešte raz poprosiť všetkých, ktorí by ho stretli alebo by o niečom vedeli nech kontaktujú buď mňa priamo alebo políciu," odkázala Jaromírova vnučka.