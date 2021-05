Mladý vodič na vozidle VW Polo smeroval od Toporca na Veľkú Lesnú. Domov sa však, bohužiaľ, už nevrátil.

"Pri prejazde pravotočivej zákruty prešiel s vozidlom do protismeru, auto sa dostalo do šmyku a stranou vodiča narazilo do stromu, zosunulo sa do potoka a ostalo prevrátené na streche," informovala polícia na sociálnej sieti.

Mladý vodič nehodu neprežil, mal iba 18 rokov. Okolnosti vzniku nehody sú predmetom prebiehajúceho vyšetrovania. Polícia zároveň vyzáva vodičov, aby nepreceňovali svoje schopnosti a hlavne v tomto daždivom počasí jazdili mimoriadne opatrne.