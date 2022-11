Príjemná žena, ktorá sa ku každému správala milo a slušne, prišla o život pri tragickej dopravnej nehode v pondelok večer pred obcou Šarišské Michaľany (okres Sabinov). Janka (†48) z Kamenice zomrela po tom, ako do nej pri predbiehaní vpálil ukrajinský vodič. Za ženou smútia okrem jej príbuzných aj klienti daňového úradu, ktorí si ju obľúbili pre jej odbornosť a ochotu vždy poradiť a pomôcť.

Daňováčka Janka (†48) zomrela cestou z práce, vpálil do nej vodič ukrajinského auta!

Janka Petňuchová (†48) z Kamenice (okres Sabinov) pracovala na prešovskom daňovom riaditeľstve. Tí, ktorí s ňou prišli do styku, sú z jej smrti zronení.

"Bola to veľmi zlatá osoba. Pracovala ako správkyňa dane, nedávno ju presunuli na daňové riaditeľstvo, mala na starosti špecifickú oblasť. Nedá sa povedať, že bola typickou úradníčkou, pretože ona sa nikdy nesprávala otrlo, vždy bola ochotná, bola to odborníčka, šikovná žena, mala vo svojej práci poriadok," smúti nad jej skonom Jana z Prešova.

Janke šofér oprotiidúceho auta nedal šancu. Na kopci pred obcou Šarišské Michaľany do nej v utorok popoludní vpálil 39-ročný občan Ukrajiny, jazdil na osobnom aute zn. Hyundai. Predbiehal iné auto na plnej čiare, v úseku zákazu predbiehania. "Prešiel do protismeru, kde čelne narazil do vozidla značky Peugeot. Vodičkou bola 48-ročná žena, následkom zrážky utrpela zranenia, ktorým na mieste im podľahla," informovala prešovská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová.

V dôsledku tejto zrážky už ani 25-ročná vodička s vozidlom značky Audi zrážke nevedela zabrániť a narazila do vozidiel, pričom sama utrpela zranenia.

Vodič z Ukrajiny a aj jeho 16-ročný spolujazdec sa zranili takisto. Polícia preveruje všetky okolnosti dopravnej nehody, skúma jej presnú príčinu ako aj mieru zavinenia jej účastníkov. Prešovský vyšetrovateľ začal trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia spáchaného v súbehu s trestným činom ublíženia na zdraví. Cesta bola niekoľko hodín uzavretá, dopravu odkláňali cez okolité obce.

