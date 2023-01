Miestni sú z toho, čo sa odohralo v inak pokojnej dedinke, v šoku. Ján s manželkou Renátou a synčekom Jánom žili v zrekonštruovanom dome. "Nemali sa zle. Ján je veľmi šikovný majster. Pracuje s drevom, vyrába nábytky, aj predáva drevo. Darilo sa mu dobre, o jeho prácu bol záujem, mal dobré meno," prezradil jeden z miestnych obyvateľov. S mladou, krásnou manželkou Renátou podľa miestnych žil v dome približne osem rokov.

Jánova manželka podľa susedov pochádzala z Česka a za Jánom sa presťahovala. "Veľmi pekný pár. On síce starší, ale udržiavaný. Ja neviem, čo sa dialo za zatvorenými dverami, ale počuli sme, že mali v poslednej dobe nejaké rodinné problémy, konflikty. Dosť sa hádali. Čo bolo dôvodom nevieme, možno žiarlivosť. Ale že sa stane niečo takéto, to by som nikdy nepovedal," dodal jeden zo susedov.

Medzi miestnymi sa šíria tiež chýry, že za útokom mala byť Jánova krásna manželka. Tá údajne vytiahla nôž v čase, keď sa muž hral s malým Jankom. Sama mala ale skončiť s bodnými aj reznými zraneniami, ktoré majú byť pomerne vážne.

"Bolo okolo trištvrte na jedenásť v noci, keď som si všimol, že sa niečo deje. Tak som vybehol von a vidím, že pred susedom je kopec policajných áut a záchranka. Viem, iba to, čo sa tu hovorí, že boli dopichaní nožom, ale kto na koho zaútočil a prečo, to netuším. Hovorí sa, že Ján vzal syna a bežal k susedom, aby zavolali pomoc. Viem, že ona mala krvavý krk, keď ju brali, ale to som ja už nevidel, to vraveli svedkovia," uviedol ďalší sused.

Podľa trenčianskej polície prišla polícia z Nového Mesta nad Váhom v noci preveriť oznámenie o 3 zranených osobách v obci Pobedim. Muž, žena i dieťa mali zranenia spôsobené nožom. "Zranené osoby boli prevezené do nemocnice na ošetrenie. Vyšetrovateľka Krajského riaditeľstva policajného zboru v Trenčíne začala trestné stíhanie vo veci obzvlášť závažného zločinu vraždy v štádiu pokusu a vo veci prečinu ublíženia na zdraví," informovala trenčianska policajná hovorkyňa Katarína Kuzmová s tým, že obvinenie voči konkrétnej osobe zatiaľ vznesené nebolo.

Na mieste rodinnej drámy zasahovali aj záchranári. "Môžem potvrdiť, že sme na základe volania na tiesňovú linku 155 vyslali záchranárov na pomoc trom osobám. Išlo o dvoch dospelých ľudí a dieťa. Všetci boli po ošetrení transportovaní do nemocnice. Vzhľadom na citlivosť prípadu viac detailov k zdravotníckemu zásahu, ani k rozsahu zranení poskytnúť nemôžem," povedala hovorkyňa záchranárov Alena Krčová. Viac informácií k tomu, aké zranenia utrpeli traja ľudia nechcela povedať ani Fakultná nemocnica v Trenčíne, kde by mali byť hospitalizovaní.

