Celý problém šikovnej baletky, jednotkárky Alexie, sa začal vtedy, keď jej rodičia, obaja Prešovčania, žili ešte spolu v rodinnom dome v Brne. Jej mama Ajka (41) udala otca Jozefa (39) z deliktu sexuálneho násilia. Lenže po niekoľkomesačnom pobyte vo väzení a presune spisu na Slovensko prešovská prokurátorka stíhanie muža zastavila a krivé obvinenie mala na krku Aexiina mama.

Svedkom skutku malo byť údajne aj dievčatko a to mal byť dôvod, prečo sa nechcela s otcom stretávať. No vinu na tom, podľa Jozefa a súdu, mala mať mama školáčky, ktorá nevedela dcéru na stretnutia pripraviť, či im bránila. Ona to popiera a vraví, že iba rešpektovala prianie Alexie a žiadne dohováranie dcérke nepomáhalo. "Ráno, keď mal po ňu prísť, začala plakať, triasla sa,"opisovala Ajka.

Archívna fotka, na ktorej dievčatko s plačom tŕpne na schodoch a čaká na príchod otca. Našťastie, neprišiel. Vtedy už po druhý raz za sebou Zdroj: archív A. P.

Súdy v Brne však rozhodli, že Alexia musí ísť na prevýchovu do neutrálneho prostredia krízového centra, kde ju naučia milovať otca a pripravia ju na život s ním. Podľa viacerých odborníkov to však bolo riskantné rozhodnutie vzhľadom na jej psychické zdravie.

Bola tam pol roka, rodičia sa s ňou mohli stretávať počas víkendov na pár hodín za prítomnosti zamestnancov centra. Polročný pobyt Alexii skončil koncom júna a na základe rozsudku si ju z centra otec v noci na prvého júla odviezol k sebe do Prešova. Odvtedy mama netuší, kde je jej dcéra: "Neviem, či je zdravá, či je v poriadku, či netrpí." Jej exmanžel sa vyhýba akýmkoľvek kontaktom a nereaguje ani na mejly, ani na telefonáty.

Zvláštnosťou je, že súd neurčil, kedy sa bude môcť s dieťaťom vídať. Keďže príslušným je teraz prešovský súd, jej advokát Pavel Hagyari podal návrh na neodkladné opatrenie, aby mala Alexia styk s matkou.

"Žiadame, aby každý druhý víkend mohla tráviť s ňou. To, čo navrhuje protistrana, aby sa milujúca matka mohla stretávať s dcérou iba pod dohľadom nejakého občianskeho združenia, považujeme za nezmysel," uviedol. Podľa neho je divné, že brnenský súd v rozsudku neupravil styk matky s dcérou. Jozef sa k prípadu vôbec nevyjadruje.

Uznávaná česká advokátka Klára Samková, ktorá do prípadu nie je žiadnym spôsobom zainteresovaná, na plné ústa povedala, čo si o tom všetkom myslí. Prečítajte si jej šokujúce vyjadrenie na ďalšej strane.