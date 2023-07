Mimoriadne horúci deň využilo mnoho ľudí na návštevu kúpaliska. Inak tomu nebolo ani v Nitre, no tam sa dvojica mladých ľudí ostatným návštevníkom postarala o necudné divadlo. Priamo medzi okoloidúcimi na tráve totižto súložili tak, akoby sa nachádzali v spálni. Návštevníci si ich dokonca natočili na video. Na prípad ako prvá upozornila TV JOJ.

Na záberoch je jasne vidieť, ako sa žena, ktorá sedí na partnerovi, oddáva sexuálnym hre. V blízkom okolí šantiacej sa dvojice ležia ostatní ľudia na dekách a snažia sa tváriť, že celé divadielko vôbec nevidia.

Nejde pritom o prvý prípad sexu na verejnosti, ktorý sa v Nitre odohral. Pred necelým mesiacom natočili súložiacu dvojicu okoloidúci priamo na frekventovanej ulici. Párik si to "rozdával" na schodoch reštaurácie, akoby iní ľudia ani neexistovali. Polícia ich však rýchlo stotožnila, vypátrala a v súčasnosti sú už obvinení.

Podobný osud asi čaká aj dvojicu z kúpaliska. Nitrianski policajti už vec začali riešiť pre podozrenie z protiprávneho konania. "Vo všeobecnosti sa podozrivé osoby môžu dopúšťať trestného činu výtržníctva tým, že verejne alebo na mieste verejnosti prístupnom sa dopúšťajú hrubej neslušnosti, alebo vyvolávajú verejné pohoršenie vykonávaním pohlavného styku alebo vykonávaním sexuálneho exhibicionizmu alebo iných patologických sexuálnych praktík," vysvetľuje Renáta Čuháková, hovorkyňa Krajského riaditeľstva PZ v Nitre s tým, že za trestný čin výtržníctva hrozí páchateľovi podľa Trestného zákona trest odňatia slobody až na tri roky.

Čo takéto správanie vypovedá o páchateľoch?

Psychológa Roberta Mathého sme sa opýtali, čo takéto správanie hovorí o človeku. Poznamenal, že ide o určitú formu exhibovania. "Súloženie na verejnosti - môže to byť prejav určitej recesie, môže to byť prejav nevšímania si bežných ľudských konvencii a slušného spoločenského správania, chýbanie brzdových mechanizmov, ktoré nás vedú k tomu, aby sme sa správali tak, ako väčšina ľudí, teda v súlade s pravidlami slušnosti," vyjadril sa pre denník Plus JEDEN DEŇ.

Takéto správanie podľa Mathého môže byť aj určitá snaha dosiahnuť väčšie vzrušenie tým, že je to robené na verejnosti. "Sú typy ľudí, ktorí vyhľadávajú takéto možnosti, napríklad chodia na swingers párty. Tam je možné súložiť tak, že to vidia aj druhí a prípadne sa do toho aj zapoja. Ale toto robia v ústraní a medzi ľuďmi, ktorým to vyhovuje. Robiť to takto na verejnosti je dosť pritiahnuté za vlasy a preto je to považované za výtržnosť," dodáva.

Je však rozdiel medzi takýmito ľuďmi a medzi takými, ktorých láka sex napr. v prírode, avšak nie pred druhými ľuďmi, ale niekde, kde sú svojim spôsobom skrytí. "V takomto prípade však ide skôr iba o spestrenie sexuálneho života. Potom je ešte kategória ľudí, ktorí takýchto radi niekde vystriehnu, to sú zas tzv. voyeuri, ktorých vyslovene takýto pohľad vzrušuje," dodáva psychológ.

Sex na neobvyklých miestach je však podľa neho pomerne častý. "Podľa výskumu, ktorý sme robili sa ukázalo, že asi 10% ľudí súloží na parkovisku. Príroda, auto, iné miesta... Sú to však miesta pred sa len trochu v ústraní, nie akoby na javisku, pred očami všetkých. Je tam aj určitá zložka adrenalínu, že čo keď nás niekto uvidí. To však práve stupňuje to vzrušenie," uzatvára psychológ Mathé.

