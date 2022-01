Smrť bývalého poslanca Smeru a niekdajšieho tajomníka Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Jozefa Buriana († 60) šokovala verejnosť presne v Štedrý deň. Mnohí predpokladali, že je za tým Covid, zdroje blízke rodine to však popreli. Prezradili, že Burian zomrel po nešťastnom páde na Sicílii. S odstupom troch týždňov vyšli najavo ďalšie podrobnosti nešťastnej dovolenky Buriana a jeho manželky.

Burianovci majú dve deti, syna Martina a dcéru Beátu. Je smutné, že otec krátko pred smrťou ešte stihol vystrojiť dcére svadbu, jednu v Košiciach a druhú v Španielsku, keďže zať Burianovcov je Španiel. Nikto vtedy netušil, že chvíle šťastia a radosti, čoskoro vystrieda bolesť a žiaľ.

Osudné rozhodnutie

Politik s manželkou Agnesou sa podľa nášho zdroja, neponáhľali na Slovensko, keďže chceli stráviť istý čas s mladomanželmi. "Nič však netrvá večne a keď sa priblížil termín návratu, Jozef sa rozhodol, že sa "zastavia" ešte na Sicílii, ktorú miloval. Age sa to nepozdávala, neviem, či mala nejaký ciťák, ale prehovárala ho, aby tam nešli a vrátili sa domov. Jozef však na tom nastolil, tak napokon súhlasila," hovorí o posledných dňoch politika.

Nešťastný pád

Osudným sa mu malo stať to, že sa išiel napiť, keďže bol smädný. "Agnesa po chvíľke počula nejaký buchot tak sa išla pozrieť čo sa stalo. Našla svojho muža v kaluži krvi. Predpokladala, že sa nešťastne pošmykol na schodoch a udrel si hlavu. Na jej krik a plač nereagoval, preto privolala pomoc. V bezvedomí ho previezli do nemocnice v Palerme na oddelenie jednotky intenzívnej starostlivosti, kde ho domáci lekári operovali, ale, žiaľ, neprinieslo to zvrat v liečení,“ hovorí blízky priateľ nebohého politika.

Smutný Štedrý deň

"Nebola to jediná operácia, napriek obrovskej snahe zdravotníkov i rodiny, Jozef stále zotrvával v kóme. Obdivujem Agnesu i deti, ktoré sa zomkli, podporovali sa navzájom a maximálne sa snažili o to, aby sa ich otec a manžel vyliečil. Bohužiaľ, osud rozhodol ináč. Vydýchol naposledy 24. decembra v najkrajší vianočný deň...!" Predstavitelia strany Smer-SD zareagovali slovami. „V takýchto chvíľach sa slová hľadajú len veľmi ťažko, preto si každý aspoň tichou spomienkou uctíme Jožkovu pamiatku."

Nasledoval prevoz ostatkov a 5. januára obrad v novej súkromnej obradnej sieni na košickom Verejnom cintoríne. Rodina za účasti spolustraníkov zo strany Smer -SD pochovala Jozefa Buriana do rodinnej hrobky na Cintoríne svätej Rozálie v Košiciach.

Kto bol Jozef Burian



Vyštudoval Vysokú školu ekonomickú v Košiciach odbor automatizované systémy riadenia. Do roku 1992 pracoval v Hutných stavbách Košice, následne do roku 2002 pôsobil vo vrcholovom manažmente viacerých spoločností. V rokoch 2002 až 2020 bol poslancom NR SR, zároveň bol okresným predsedom strany Smer v Košiciach. V posledných parlamentných voľbách už za Smer nekandidoval.

