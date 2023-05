Jozef svoj trest prijal bez akýchkoľvek prejavov emócií. Jediné, na čo sa zmohol, bolo chladnokrvné myknutie plecami. Počas toho, ako predseda senátu Špecializovaného trestného súdu odôvodňoval rozsudok, strelec zo Šurian nechápavo krútil s hlavou.

Na novinárske otázky obžalovaný nereagoval. V tichosti opustil pojednávaciu miestnosť v sprievode eskorty Zboru väzenskej a justičnej stráže.

Obžalovaný Jozef Časko bol uznaný za vinného a odsúdený na 22-ročný trest odňatia slobody. Zdroj: Karol Farkaš

K samotnému skutku sa Jozef síce priznáva, no nesúhlasí s právnou kvalifikáciou. On tvrdí, že ich nechcel zabiť. Strelec zo Šurian bol najskôr obvinený z ublíženia na zdraví a výtržníctva. Okresný súd rozhodol o jeho väzobnom stíhaní. Neskôr si však jeho prípad prevzali vyšetrovatelia z Národnej kriminálnej agentúry.



Skutok sa stal počas minuloročného jarmoku v Šuranoch. Na oboch poškodených Jozef vystrelil odzadu. Na prvého vystrelil pár metrov od paneláku, kde býva spolu so svojou rodinou. Jeho trafil tak, že mu spôsobil vnútorné krvácanie. Museli ho operovať, mal prestrelenú brušnú dutinu. Museli mu ju celú vyčistiť. Kvôli strelnému zraneniu mu museli dokonca odstrániť časť hrubého čreva.

Druhého poškodeného postrelil pred vchodom do bytovky. Náboj mu preletel bokom a našťastie mu nezasiahol dôležité orgány.

Postrelení muži sa navzájom nepoznali, no poznali obžalovaného Jozefa.

Kým jedna streľba bola pravdepodobne motivovaná žiarlivosťou, druhá sa týkala krčmového konfliktu. Druhý postrelený, ktorý zažil podobný útok, je Marián. Pracuje ako vodič autobusu. Obžalovaného si podľa svojich slov pamätá ako školáka. Jozef totiž chodieval do školy v linkovom autobuse, ktorý muž šoféroval.

Keď v inkriminovaný deň prišiel domov, manželka mu navrhla, aby išli spolu s deťmi na jarmok, ktorý bol Šuranoch. Večer sa spolu s manželkou ešte vybral do krčmy, kde sa k nim pridali priatelia. „Išiel som pre ďalšiu rundu a cestou som do obžalovaného drgol, aby nerýpal do muža, s ktorým stál pri výčape. Toto si všimol majiteľ krčmy, ktorý dobehol s tým, že aby sme nerobili bordel. Ja som mu vysvetlil, že som prišiel len na pivo s manželkou a s priateľmi,“ opísal. V krčme bol podľa vlastných slov do skorých ranných hodín. Manželka odišla skôr.

Keď sa nad ránom vracal domov, niekoľko metrov od bytovky začul pri kríkoch výbuch. Najprv si myslel, že po ňom niekto hodil petardu. „Odtiaľ vlastne na mňa obžalovaný vystrelil. Nevedel som, že išlo o strelnú zbraň. Nevidel som ho, že tam bol ukrytý. Dajako som sa dotackal domov. Nevedel som, že to je vážne. Neskôr som začal padať do bezvedomia," prehovoril vo výpovedi.

Na základe výšky trestu je zjavné, že súd vzal svedectvá do úvahy a priklonil sa na stranu poškodených. Voči rozsudku sa však Jozef v celom rozsahu odvolal, a teda zatiaľ nie je právoplatný. O jeho odvolaní bude rozhodovať Najvyšší súd SR.