9:32 "Prečo vzniklo toto nevhodné stretávanie sa? Bol to čas, kedy som sa rozvádzal. Bol som citovo vyprahnutý a nemal som okolo seba kamarátov. Kompenzoval som to rozhovormi s Katkou. Brával som aj svoju dcéru," hovorí zakladateľ tábora.

"Neskôr sa Katka dostala na konzervatórium aj s mojou dcérou. Katka bola v tábore aj ako vedúca, keď už mala 18 rokov. Keď odišla do zahraničia, skypeovala mi. Keď sa vrátila, volal som ju do tábora naspäť. Odvtedy som ju videl iba raz a to aj s jej mamou," tvrdí Paulíny.

9:30 "Raz som išiel s kamarátmi na pivo a Katka mi volala. Povedala: ´Ty ma určite zabiješ, povedala som mame, že ťa ľúbim´. Ja som sa zľakol a išiel som maminu navštíviť. Všetko sme si vysvetlili, mama priznala, že si to všimla a nemá nič proti tomu aby sme si písali. Katka bola veľmi sčítanáako mladá. Nakoniec som sa veľmi skamarátil s jej maminou. Radil som jej vo výchove," vysvetľuje Paulíny pred súdom.

9:15 "Do uška som jej mal povedať, že je nádherná, ale bolo to inak. Tešila sa na Silvester a nevedela, čo si má obliecť. Poprosil som jej kamarátky, aby z nej spravili ženu na večer. Pustili sa do nej a ona vyzerala dobre, prišla ku mne a opýtala sa, ako vyzerá a ja som jej povedal, že je nádherná," hovorí Paulíny.

8:45 Paulíny tvrdí, že Katarína sa doňho zaľúbila. "Na stretávke po tábore sa tvárila, že ju bolí brucho, tak ju išiel odviesť domov. Nechcela však vystúpiť a ešte sa rozprávali, ale potom odišla z auta," opisuje. Je pokojný, rozpráva pokojným hlasom. Katarína podľa jeho slov blog napísala preto, aby sa toho chytili médiá a urobili z toho senzáciu.

8:30 Prvé pojdenávanie sa začalo. Dohoda o vine a treste nie je možná, Paulíny obťažovanie odmieta. "Cítim sa byť nevinný, skutok sa nestal Katarína nebola nikdy zneužívaná mnou, práve naopak, osobne si myslím, že som jej pomohol vo viacerých veciach," povedal na úvod.

Roman Paulíny bol zakladateľ a vedúci v tábore s názvom Chachaland. Podľa spovede jeho obete Kataríny Danovej, si ju tam vtedy ako iba 13-ročnú vyhliadol a mal s ňou mať akýsi vzťah, o ktorom sa verejne vedelo.

Pred tromi rokmi sa Katarína rozhodla verejne o tom prehovoriť. Podľa Denníku SME, ktorý ako prvý na kauzu upozornil, im po jej spovedi prišlo ešte niekoľko ďalších svedectiev.

Koncom marca v roku 2019 sa začala na pokyn prokurátorky z Generálnej prokuratúry venovať Krajská prokuratúra v Bratislave. Približne o rok neskôr, vo februári 2020, Paulínyho obvinili. Dnes sa začalo hlavné pojednávanie, ktorého sa zúčastní len prokurátorka, Danová a Pulíny. V prípade, že mu vinu dokážu, hrozí mu až 10 rokov za mrežami.

Trestné oznámenie od priateľky

Roman Paulíny je verejne známa osoba, aktuálne pracuje ako manažér v RTVS. V minulosti bol ženatý s moderátorkou TV Markíza Andreou Paulínyovou, ktorá v tábore taktiež figurovala.

O zneužívaní Kataríny údajne nevedela, no aj ona sama sa s Paulínym zoznámila v tábore, keď mala iba 16 rokov. Rok na to sa vzali a manželom sa narodilo dieťa. Jedným z dôvodov odlúčenia má byť Paulínyho slabosť pre dievčatá adolescentného veku. Medzi ňou a Paulínym je 11-ročný vekový rozdiel.

Začiatky kauzy siahajú však už do roku 2007, kedy na Paulínyho podala trestné oznámenie ešte jeho bývalá priateľka. Danová už vtedy na polícii vypovedala, avšak vtedy zneužívanie poprela. Podľa jej slov bola s ním v tom čase totiž ešte v kontakte.