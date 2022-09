Polícia prostredníctvom sociálnej sieti informovala o ďalšej smutnej nehode. Tentokrát na ceste vyhasol život mladého motorkára Martina († 28) z Trnovca nad Váhom.

"V katastri obce Dlhá nad Váhom v okrese Šaľa došlo v utorok (13.9.2022) v podvečer k tragickej dopravnej nehode. Osobné auto VW Passat z doposiaľ nezistených príčin prešlo do protismeru, kde došlo k zrážke s motocyklom. Jeho vodič zrážku neprežil," informovala polícia na sociálnej sieti a dodala, že okolnosti, miera zavinenia a presná príčina tejto tragickej udalosti sú predmetom vyšetrovania.

V komentároch pod príspevkom na profile Polície sa doslova roztrhlo vrece so zronenými pozostalými. Väčšina z nich tomu nechce uveriť a dúfa, že je to len zlý sen. "Úprimnú sústrasť, to je už ďalší človek za tento týždeň," napísala Evelina. Iba nedávno sa podobná tragédia totižto prihodila aj rodine motorkára Nikolasa, ktorý bol od Martina iba o päť rokov mladší.

"Mladý človek plný života a plánov. Úprimnú sústrasť celej rodine. Odpočívaj v pokoji, sused," rozlúčila sa Miriam. "Budeš mi chýbať v predajni," smúti zase kolega Mojmír. Nikto z nich si však nedokáže predstaviť bolesť, ktorú prežívajú Martinovi najbližší. Zostala po ňom maličká dcérka Emka a priateľka Klaudia.

Martin pochádzal zo Serede, no presťahoval sa do Trnovca nad Váhom. Pracoval v predajni náhradných dielov do auta, kde robil vedúceho predajne. Vyštudoval strednú školu v Trnave. Okrem motoriek mal blízko aj k posilňovaniu či snowboardu. V minulosti sa tiež usiloval dostať do televíznej šou Farma.