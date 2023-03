Slavomír Surový, o ktorom Černák tvrdil, že ako prvý štartoval jeho auto či nevybuchne, sa už niekoľko rokov snaží dosiahnuť obnovu konania. Medzitým si už svoj trest aj odpykal. V roku 2011 ho prešovský súd odsúdili na 15-ročné väzenie pre vraždu Petra Klešča a pokusu o vraždu Jozefa Holuba - brata nebohého bosa východoslovenského podsvetia Róberta Holuba z roku 1997. Predchádzala im vražda Čističovho brata Jozefa Kromku.

Podľa súdu ide o skutok súvisiaci s bojom konkurenčných skupín v podsvetí a spáchali ho Ladislav Badó, Alexander Horváth a už dnes už nebohí mafiáni Dušan Borženský, Štefan Fabián a Peter Klešč z gangu holubovcov. Z pomsty za to, že sa Kromkov brat Čistič pokúsil pár dní predtým spáchať atentát na R. Holuba na benzínke v Košiciach. Skutky súviseli s bojom konkurenčných skupín v podsvetí.

Surový však tvrdí, že bol odsúdený nevinne. "Černák sa priznal, že tento skutok organizoval, menoval páchateľov. Kromka sa priznal, že to spravil on. Vo svojej výpovedi vo veci vraždy Róberta Holuba uviedol, s kým sa dopredu dohodol na vražde Klešča a menoval páchateľov, ktorí to išli urobiť. Mali to byť Karol Szatmáry, Albert Sisák, Lojzo Kromka," vyhlásil Surový, ktorý bol korunným svedkom v Černákovom procese, kedy ho prešovský okresný súd odsúdil v roku 2009 na doživotie za sedem vrážd.

V Surového prospech pri prvom prejednávaní jeho žiadnosti o obnovu konania pred prešovským súdom vypovedali Alexander Horváth a Mikuláš Černák. Surového bývalý šéf jeho nevinu dokonca dosvedčil ešte v roku 2015 počas procesu pre vraždu Róberta Holuba. Lenže pôvodný sudca nastúpil na materskú dovolenku a prípad dostal nový. Ten v utorok zisťoval nové návrhy na doplnenie dokazovania.

Odsúdený uviedol, že nežiada nanovo vykonať dôkazy, okrem opätovného výsluchu svedka Černáka. Prokurátor žiadal pripojť rozhodnutie tamojšieho vo veci odsúdeného Ladislava Badóa, ktorý tiež žiadal o obnovu konania a bolo mu zamietnuté.

Mikuláš Černák počas procesu v prešovskej väznici v roku 2008. Zdroj: archív

Obhajkyňa Surového Zuzana Bejdová žiadala vypočuť spolok bývalých mafiánov - Igora Laurenčíka z Martina, Milana Reichela z Popradu, Miloša Kaštana z Brezna a adamčovcov Nikolu Pajdiča z Veľký Kapušian a Zsolta Ballogha z Čiernej nad Tisou. “Ide o osoby, ktoré neboli v pôvodnom konaní vypočuté a ktoré o predmetnom skutku vypovedali v iných trestných konaniach,” poznamenala na margo navrhnutých svedkov. Zároveň sa pripojila k návrhu svojho klienta nanovo vypočuť aj Černáka: “K ďalším skutočnostiam, ktoré vyšli najavo potom, ako bol vypočutý a ktoré sa priamo týkajú skutku.” Ako o týchto návrhoch rozhodol sudca? Povolil ich? Čítajte v popise fotky v GALÉRII >>>.

Surový tvrdí, že vyšetrovatelia vedeli, že skutok nespáchal Ako dopadli niektorí z nich? Čítajte ďalej!

Černák sa nedávno priznal, že skutok zorganizoval a menoval páchateľov. Ich mená vyslovil už v pri spomínanej svedeckej výpovedi v prospech Surového. Teraz ich znova zopakoval, ale už s tým, že sa s menovanými vopred dohodol na vražde Klešča. Mali to byť Karol Szatmáry z Čiernej nad Tisou, Albert Sisák z Veľkých Kapušian a Lojzo Kromka zo Spišskej Novej Vsi.

Černák tvrdí, že na skutky, ktoré si odsedel neprávom Surový, oslovil nájomného vraha Lojza Kromku, ktorého prezývali Čistič a mali priamy súvis s vraždou mafiána a bossa košického podsvetia Róberta Holuba, ku ktorému sa Černák nedávno priznal a bol za ňu aj právoplatne odsúdený.: "Jeho likvidáciu som koordinoval s bosom sýkoriek. Najprv bol pokus o jeho vraždu na košickom sídlisku KVP. Strelcom bol Jozef Roháč, na motorke ho viezol Alojz Kromka, ktorý nepatril k našej skupine, no schovával sa pred holubovcami aj políciou."

Čistič na ponuku pritakal, no akcia sa nevydarila. Strelcovi Roháčovi sa zasekla zbraň - škorpión. Holub navyše spoznal Lojza ako vodiča motorky, ktorý Roháča viezol: "Mal som v skupine holubovcov Karola Kollárika, dával mi informácie. Holub šiel na druhý deň do Spišskej Novej Vsi hľadať Alojza Kromku. Nenašiel ho, zobral jeho brata, nemal nič so zločinom, no uniesli ho do Vajkoviec pri Košiciach, bili ho a mučili, odviezli do Ličartoviec a tam ho zastrelili a zapálili."

Holub vraj zúril ako postrelená zver, chcel vyvraždiť celú rodinu Kromkovcov. Lojzo plakal a prosil bossa Černáka, aby mu pomohol. "Situácia bolo vážna, mohli zomierať nevinní," zamýšal sa pred súdom Černák a týmto vysvetľoval, prečo pod lsťou vylákal Holuba do bratislavského hotela Danube, kde sa ho chystali zavraždiť. Ani vtedy sa však vražda nepodarila, pri akcii bol zastrelený Holubov ochrankár Štefan Fabián, Holuba postrelili. So zraneniami bol prevezený do nemocnice na Kramároch, kde ho neskôr dorazil Roháč.

Podľa Černáka pri vražde Klešča a pokusu o vraždu Jozefa Holuba išlo o vybavovanie účtov a zapletení do nej boli Alojz Kromka, Karol Szatmáry, Albert Sisák a Karol Kollárik. Prví traja vtrhli do bytu na Kustrovej ulici v Košiciach, Kromka samopalom rozstrieľal polonahého Klešča, ktorého našiel ležať na posteli. Jemu sa stalo osudným to, že holubovcom pomáhal vylákať Kromkovho brata, ktorého neskôr zabili pri Ličartovciach. Jozefovi Holubovi, prezývaného Ďusi, sa podarilo pred vrahmi vyskočiť z okna a ujsť. "V byte mala byť aj nejaká slečna, ktorá bola schovaná v kúpeľni," opisoval Černák.

Zdôraznil, že s miliónovou istotou môže povedať, že Surový ani ďalší odsúdený za tento skutok - Ladislav Badó, nemajú s vraždou Klešča nič spoločné. Už pri svedeckej výpovedi v roku 2009 v procese s kolárikovcami Černák naznačil, že Surový nemá s touto vraždou nemá nič spoločné.

Jedným z členov tímu, ktorý vyšetroval skutok vraždy Petra Klešča, za ktorý odsúdili Slavomíra Surového, bol aj bývalý policajný prezident Milan Lučanský. Ten, podľa záverov prokuratúry, spáchal vo väzbe samovraždu. Za mrežami skončil po obvinení pre prijímanie úplatku v kauze Judáš. Mesiac predtým mu poslal odkaz, aby ho navrhol ako svedka a že mu príde dosvedčiť, že s vraždou nemá nič spoločné.

Ďalší - Stanislav Rada - skončil tiež za mrežami. Ako pracovník súkromnej bezpečnostnej služby po odchode do civilu prepadol v kukle banku v Humennom, ktorá sídlila v budove oproti jeho kancelárii. Bankárka ho pri lúpeži spoznala a oslovila menom. Vtedy si dal Rada dole kuklu, ušiel a sám sa udal na polícii. Odovzdal aj prištoľ a pušku, ktoré mal v nelegálnej držbe.

V tíme bol aj Adrián Sabó, neskorší šéf Úradu inšpečnej služby, ktorého špecializovaný súd odsúdil na trojročnú podmienku pre korupciu. Aj za to, že poskytoval informácie v kauze Technopolu a k lustráciám novinárov.

Šéfom košického tímu NAKA, ktorý Surového prípad vyšetroval, bol aj Jaroslav Grega. Tomu sa pred piatimi rokmi na medziposchodí zastrelila manželka Anna (†40).

Prečítajte si aj: