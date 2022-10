Problémy sa nevyhýbajú ani známym ľudom. Práve tí by však mali ísť príkladom pre verejnosť. Tentokrát si zavarila bývalá hovorkyňa nitrianskeho súdu, keď sadla za volant s takmer tromi promile v krvi.

Polícia prostredníctvom sociálnej siete informovala o nehode v obci Branč v nitrianskom okrese. Vodička, ktorou je podľa našich informácií bývalá hovorkyňa nitrianskeho súdu Patrícia Mišovič (39), za bieleho dňa narazila do susedovho auta.

Jej vozidlo sa pri nehode prevrátilo na bok. Nikto sa pri tom našťastie nezranil. "Žena, ktorá išla pre svoje dieťa do škôlky, bola podrobená dychovej skúške. Tá bola pozitívna, nafúkala 2,83 promile," informujú policajti.

Vodička bola následne umiestnená do policajnej cely a poverený príslušník Okresného dopravného inšpektorátu ju po vytriezvení obvinil z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Človek, ktorý Patríciu osobne pozná pre Plus JEDEN DEŇ prezradil, že nerozumie, ako sa to mohlo stať práve jej. Pozná ju ako príjemnú a milú ženu a matku, ktorá pôsobila vždy zodpovedne.

"Trestné konanie je právoplatne skončené. Dnes (19.10.) v doobedňajších hodinách podala prokurátorka Okresnej prokuratúry Nitra na Vami označenú obvinenú obžalobu a Okresný súd Nitra v konaní pred sudcom pre prípravné konanie vydal následne trestný rozkaz a obvinenú uznal vinnú zo spáchania prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky podľa § 289 odsek 1 Trestného zákona," informuje prokurátor Jaroslav Maček.

Podľa našich informácií dostala bývalá hovorkyňa trest 4 mesiace s podmienečným odkladom 12 mesiacov. Má tiež zakázané po dobu 36 mesiacov.

