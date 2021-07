Iba pár minút trvala búrka v nedeľu podvečer v Lenartove pri Bardejove. No bola takej intenzity, že miestnym narobila obrovské problémy. Odstraňovanie následkov pohromy im bude trvať niekoľko dní. Zažili hororové chvíle, keď im voda úplne zlikvidovala autobusovú zastávku. Na jej mieste zostal hlboký kráter. No vravia aj o zázraku. Hádajte, čo zostalo neporušené iba pár metrov vedľa?

Trvalo to iba dvadsať minút, no bolo to poriadne silné! Tak opisujú Lenartovčania búrku, ktorá sa prehnala dedinou v bardejovskom okrese obklopenej lesom v nedeľu podvečer. BolI by sa škodám vyhli, ak by vodu stekajúcu z lesa nezahatali konáre v polmetrovom priepuste pod cestou. No rozbahnená voda sa vybrežila z koryta a zaliala dvory, záhrady aj pivnice okolitých rodinných domov na nižnom konci. "Je to preto, že je všetko zanedbané. Kedysi ľudia čistili les od konárov - každý centimeter. A teraz sa konáre a iný neporiadok, ktoré brala rozbahnená voda so sebou, dostali do rúry, upchali ju a voda nemala kam odtekať," vravela Anna (62), ktorej bahno zalialo celú kvetinovú záhradu. Kvety pestovala pre miestny kostol. "Končím. Človek sa celý život stará a behom pár minút je všetko zničené," vravela rezignovane. "Dnes znova hlásia búrky, musíme prekopať a uvoľniť kanál, aby mala voda kam odtekať," dodáva jej manžel Miroslav Beňa (65).

Viac FOTO tu

O dva pozemky vyššie, v mieste, kde sa zlieva voda z kopcov, stála autobusová zastávka. No rozbahnená voda ju úplne zlikvidovala a na jej mieste zostal hlboký kráter. Foto z toho, čo tam zostalo, si môžete pozrieť TU. "Sedem tatroviek štrku, ktoré tu voda naplavila, sme už odtiaľ odviezli. Zastávka je zdemolovaná, bola postavená na betónových paneloch, ešte šťastie, že tu v tom čase nikto nebol," vysvetľoval poslanec Ján Beňa (73). O akom zázraku v obci vravia? Dozviete sa v popise fotky v GALÉRII tu.

Manželia Miloš (44) a Slávka (44) Bortníkovci sa niekoľko hodín nezastavili. "Mám veľké šťastie. Manžel pracuje v Nemecku, takže som väčšinou sama doma. Mal ísť do práce minulý týždeň, no zostal s tým, že si oddýchne. Keď sa toto včera stalo, pomyslela som si, že keby som zostala na toto sama, tak to nezvládnem," povzdychla si Slávka. Jedným dychom však dodala, že v dedine majú združenie Kráľová studňa a jeho členovia si navzájom pomáhajú, čo sa stalo aj teraz: "Preto sme už takmer všetko bahno odviezli."

Bortníkovci upratovali bahno z dvora už dlhé hodiny. Pomôcť im prišli členovia občianskeho združenia Kráľova studňa. Zdroj: Ingrid Timková

Frandoferovcov pred tým, aby sa im rozbahná voda dostala do garáže, zachránil prepadový kanál pred domov. "Zaplavila nám celý dvor," vraveli skormútene Jana (31) a jej otec Ján (61) pri odpratávaní naplavenín z chodníka.

Oveľa horšie ako ľudia z dolného konca sú na tom manželia Drutarovskí, osemdesiatnici Helena a Ján z horného konca obce. Zo svahu nad ich domom sa totiž uvoľníl veľký kus zeminy spolu so statným orechom a rozmočená hlina aj s koreňom stromu skončila v hospodárskej budove, kde zničila pracovné stroje ich syna, ktorý je vyučeným stolárom a pracuje v Nemecku. Foto stromu a zosunutej zeminy, ktoré skončili v kôlni, si môžete pozrieť TU.

Poslanec vraví Ján Bortník (70) o "šarišskom čude". Podľa neho supercelárna nedeľňajšia búrka na malej ploche vyliala veľké množstvo vody. "A toto sa zlialo do úzkeho koryta, zobralo to po ceste haluzinu, zabudnuté pníky a upchalo priechod popod cestu," opisoval. Dodal, že krízový štáb znížil povodňový stupeň z trojky na dvojku a rozhodli o pomoci pre poškodených. "Naposledy tu bola povodeň pred 61 rokmi. A vyzerala presne tak, ako teraz," zaspomínal.