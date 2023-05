Viaceré ženy a mladé dievčatá sa na sociálnej sieti posťažovali na to, že na železničnej stanici v Trenčíne ich obťažoval neznámy muž. Ten im mal dávať nevhodné návrhy a ponúkať peniaze. Polícia žiada ľudí, ktorí sa stali svedkom takéhoto konania, aby neváhali a kontaktovali mužov zákona.

Jedna zo žien, ktorej sa muž na stanici prihovoril je mladá mamička Dominika z Dubnice nad Váhom. Tá cestovala aj s 3-ročnou dcérkou za priateľom do Trenčína. "Mala som polhodinu čas, kým mi príde taxík, tak som si sadla do jedného podniku na stanici na kofolu. Vtedy za mnou prišiel muž s tým, či si môže ku mne prisadnúť," hovorí Dominika.



Vraví, že nemala námietky, aby si muž prisadol. "Vravím si, čo je na tom, však nech si prisadne. Na to ma však začal otravovať s tým, či si niečo s ním nedám, že som pekná, že si ma už z diaľky všimol, či mu dám svoje telefónne číslo. Potom začal mať na mňa sexuálne narážky, že sa môžeme stretávať a nemusí to byť len pri kofole, že môžeme aj inak. Vraj on nemá problém na dva týždne aj ku mne dôjsť. Vravela som mu, že mám priateľa aj dieťa, malá sa schovávala za mnou," hovorí mladá mamička.

Podľa nej bol staničný nápadník mimoriadne neodbytný. Pýtal sa jej, či sa na stanicu vráti, že on ju tam počká. "Bolo to dosť nepríjemné, pretože som tam mala dcéru, neodišiel, nedal nám pokoj," hovorí Dominika s tým, že až neskôr si všimla na sociálnej sieti príspevok dievčaťa, ktoré opisuje rovnakú skúsenosť s mužom. Mladá žena navyše pridala aj jeho fotku, aby varovala ostatné ženy. "Bol to ten istý, v tom modrom tričku," dodala Dominika.

Na políciu sa neobrátila s odôvodnením, že sa jej fyzicky nedotkol. "Ak by to však spravil, určite by som kontaktovala políciu," uzavrela Dominika. "Pochybujem, že toto obvinenie je falošné. Chodí po podniku, kde pracujem a nie som jediná, na ktorú mal oplzlé poznámky," povedala o svojej skúsenosti ďalšia mladá žena Ema.

"Dcéra mala pred dvoma mesiacmi 15 rokov. Mala tu kamarátku v Trenčíne z mesta, odkiaľ pochádzame. Boli na vlakovej stanici, čakali na vlak a krátili si tam chvíľu tým, že si robili videá na sociálnu sieť. Tento pán sa tam zjavil a začal im rozprávať, že už ich tam dlhšie sleduje, ako pekne tancujú," povedala mama 15-ročného dievčaťa Zuzana. Tá vraví, že nato začal muž šepkať a obzerať sa okolo, aby to nik iný nepočul.

"Vravel im, že má veľa peňazí, že keby chceli, vedia sa dohodnúť, že by sa spolu hrali a podobne. Ponúkal im aj peniaze. Dcéra sa ho snažila zastaviť tým, že ešte nemá 15 a on stále nástojil," hovorí Zuzana s tým, že potom ako dcéra odprevadila kamarátku na vlak, skočila na prvý autobus, pretože tam stále postával a pozeral na ňu. Dcéra si muža nahrala aj na mobil. Na nahrávke je jasne počuť, že hovorí, že peniaze má a nešlo by úplne o sex, ale skôr o také hry.

Podobné skúsenosti opisujú aj ďalšie mladé ženy. "Aj moju dcéru tento pán obťažoval v nedeľu, nech sa modlí, aby som ho nestretla," povedala jedna z mamičiek, ktorej dcéra prišla domov s tým, že má nepríjemnú skúsenosť s mužom z trenčianskej autobusovej a vlakovej stanice. Ani ona sa však na políciu neobrátila.

Podľa trenčianskej policajnej hovorkyne Kataríny Kuzmovej sa polícia v Trenčíne uvedeným prípadom zatiaľ nezaoberala. "Do dnešného dňa nebolo o konaniach muža zo strán poškodených žien podané žiadne oznámenie. Žiadame občanov, ktorí budú svedkom takéhoto konania, aby neváhali kontaktovať políciu na známom telefónnom číslo 158. Polícia môže tak do pár minút prísť na miesto udalosti a celú situáciu preveriť," povedala K. Kuzmová s tým, že poškodené ženy môžu tiež podať trestné oznámenie na ktoromkoľvek útvare policajného zboru.

