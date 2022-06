Rigo útočil vždy za tmy, na ruky si navliekol ponožky, aby nezanechal odtlačky prstov. Po vražde obeť od hlavy do pol pása prikryl a vykonal na nej sexuálny akt. Vražednú zbraň, zväčša to bola nejaká tyč, zanechal na mieste činu.

Rovnako ako ohorok z cigarety. Aj preto mali kriminalisti usvedčujúci dôkaz a bol vôbec prvým vrahom na Slovensku usvedčeným na základe analýzy jeho DNA. Odsúdili ho na doživotie 7. decembra 1994. Proces trval desať dní a keď na súde prokurátor prednášal opis jeho zločinov, naplno prejavil svoju chladnokrvnú povahu a neprejavil žiadnu emóciu.

Najbrutálnejší slovenský sériový vrah sa narodil v Modre, od tínedžerského veku vyrastal aj so súrodencami v detskom domove. Pre jeho besné vyčínanie v rokoch Bratislavčanky v strachu spávali pri zasvietených lampách a na noc si zatvárali okná aj v horúčavách.

Jeho brutálne útoky prežila iba Jana (31), ktorá bývala na prvom poschodí na Kutuzovovej ulici. V noci sa zobudila na to, ako ju nejaký gauner udiera do hlavy. Stál nad ňou chlap s násadou od motyky a snažil sa ju zabiť. Ale ona mu to prekazila. Nielenže bola fyzicky aktívna, ale vedela aj aktívne reagovať.

Od jedného útoku Rigo dokonca upustil úplne. Bývalý kriminalista Matej Snopko, ktorý v súčasnosti pôsobí ako mediálny komentátor a venuje sa odškodňovaniu obetí trestných činov, bol špecializáciou profilovač, opísal, za akých okolností sa to stalo. Čítajte v popise fotky v GALÉRII.

Beštiu v ľudskej koži Riga chytili na druhý deň po spáchaní jeho ostatnej vraždy. Zadržali ho v bratislavskom hoteli Carlton, kde pracoval ako šatniar. Nemal na sebe ponožky, nechal ich pri svojej poslednej obeti. A na oblečení mal krv, ale policajtov sa snažil obalamutiť detinskou výhovorkou, že je to sirup. Pred tromi rokmi požiadal o prepustenie na slobodu, no krátko na to žiadosť stiahol. Zomrel minulý týždeň v trenčianskej nemocnici pre zdravotné problémy.