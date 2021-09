Pre zníženie trestuhrozí im doživotie, chceli uzavrieť dohodu o vine a treste a preto sa k vražde hneď na začiatku pojednávania priznali.

Dorčík a Jesenský si vo februári vyhliadli náhodnú obeť, ktorú nalákali na fľašu vodky do opusteného krytu civilnej ochrany na okraji mesta Martin. Šokujúci dôvod ich konania bola túžba zistiť, aké to je, zabiť človeka. Nebohému Jozefovi († 47) mali s kľudom oznámiť, že je to jeho posledný deň života a v noci zomrie. Dokonca sa ho pýtali, aký je to pocit vedieť, že príde smrť. Brutálna bitka plná úderov a kopancov však neuspokojila krvilačné chúťky mladých zvrhlíkov.

Jeden z páchateľov rozrezal črepinou obeti krk, aby sa uistil, či je naozaj mŕtvy, druhý chcel vidieť ľudský mozog a tak niekoľkokrát zarezal do viacerých častí hlavy. Ako zbraň využili aj drevený hranol a na záver mali skokom spôsobiť úplné roztrieštenie tváre. Mnohopočetné zranenia rôznych charakterov pripravili nevinného muža z obce Dubová krutým a bolestivým spôsobom o život.

O svojom brutálnom vyčínaní sa mladíci pochválili kamarátom. Šéf Špeciálnej prokuratúry Daniel Lipšic potvrdil, že zdokumentovaný a potvrdený je den prípad, keď zobrali svojich známych na miesto činu, kde sa ešte stále nachádzali telesné pozostatky obete. Dorčík sa im zároveň vyhrážal, že im ublíži, ak niečo prezradia.

Prítomní boli aj Jozefovi rodičia. Márií aj Vladimírovi tiekli po celý čas plakali. Vrahov videli po prvýkrát. Manželia vyhlásili, že ich syn bol slušný a dobrý človek, ktorý im s láskou pomáhal.

Lipšic snahu Dorčíka a Jesenského o dosiahnutie dohody o vine a treste rázne odmietol. "Navrhujem doživotné odňatie slobody, takže dohoda nedáva žiaden zmysel," prezradil šéf Špeciálnej prokurátory s tým, že v takýchto prípadoch je kľúčový znalecký posudok psychiatrov, vďaka ktorým sa určuje resocializačná prognóza. Súd odročil termín hlavného pojednávania na 30. september.

