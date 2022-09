Po štartérovi Mikuláša Černáka Slavomírovi Surovom žiada o obnovu procesu v kauze vraždy Petra Klešča a pokusu o vraždu Jozefa Holuba z roku 1997 ďalší mafián. Ladislav Badó z gangu kolárikovcov tvrdí, že s vraždou vykonanou v čase vojny v podsvetí z 90. rokov nemá nič spoločné ani on. Badó si odpykáva 23-ročný trest, aj za vraždu Jána Kromku. Prešovské súdy ho právoplatne odsúdili v roku 2011. Vo väzbe strávil štyri roky, dva roky bol na úteku.

Badóovu verziu o vražde ochrankára Petra Klešča, ktorého zastrelili na jeseň v roku 1997 v byte na Kustrovej ulici v Košiciach, podporili svojimi výpoveďami bývalý bos slovenského podsvetia Mikuláš Černák a ďalší dvaja mafiáni Igor Laurenčík a Alexander Horváth, ktorého svedectvo slúžilo na Badóovo odsúdenie a trest 23-ročného väzenia.

Horváth, prezývaný Šani, švagor zavraždeného mafiána Róberta Holuba, viackrát menil výpovede a nedávno sa prevalilo, že Badóa a jeho obhajcu vydieral. Chcel od nich peniaze za to, že povie pravdu. Predčasom mu polícia vzniesla obvinenie pre krivú výpoveď v inej veci Badóa, trenčianska prokuratúra stíhanie zastavila, lebo si už odpykáva 23-ročné väzenie a trest za tento krivú výpoveď by bol pri tomto treste "celkom bez významu."

Podľa Černáka, ktorý vrahom cez svojho kmotra Karola Kollárika zabezpečoval zbrane, bola Kleščova smrť "vyvrcholením pokusu o vraždu Róberta Holuba." Toho chceli zabiť pár dní predtým na benzínke na košickom sídlisku KVP vykonávatelia Jozef Roháč a jeho šofér Alojz Kromka. "Holub spoznal Kromku a išiel po ňom," opisoval Černák dôvod, prečo dal Holub zavraždiť Jána Kromku - brata nájomného vraha Lojza, prezývaného Čistič. A Lojzo na oplátku chcel zabiť Holubovho brata Jozefa, prezývaného Ďusi. "Aby vedel, keď sa preberie z kómy (ležal v tom čase v nemocnici po streľbe na neho v bratislavskom hoteli, kedy zavraždili jeho ochrankára, o pár dní aj jeho dorazil strelec cez nemocničné okno - pozn. red.) aké to je, keď niekomu zabijú nevinného brata," odznelo na jednom z pojednávaní pred prešovským súdom.

Lenže keď popravčia čata, podľa Černáka v zložení Alojz Kromka, Karol Szatmáry a Albert Sisák vtrhla do bytu na Kustrovej ulici, v ktorom chceli zabiť Ďusiho, bol tam aj jeho ochrankár Peter Klešč. Začali páliť a rozstrieľali ho samopalmi, no ich pôvodný cieľ ušiel skokom cez okno a zachránil sa.

Šani odmietol v apríli v tejto veci vypovedať. Keď ho odvádzali z pojednávacej miestnosti, na chodbe reagoval na našu otázku, prečo odmietol vypovedať. Jeho odpoveď si vypočujte vo VIDEU:

Podobne ako Černák vypovedal aj jeho bývalý spolupracovník Igor Laurenčík, ktorý si odpykal trest za vraždu bosa žilinského podsvetia Milana Holáňa a jeho ochrankára, prezývaného Gorila. Spolu s Lojzom Čističom ho zastrelili v žilinskom bare Astória.

Sudca Marián Vorobel v stredu vypočul ešte ďalších dvoch svedkov. Jedným z nich je Zsolt Ballogh (50) z Čiernej nad Tisou (okres Trebišov). Pred súdom vravel, že ho v októbri 1997 požiadal Karol Szatmáry, aby šiel vyzdvihnúť Alojza Kromku do Krásnej Hôrky a priviezol ho do Veľkých Kapušian, kde už bol aj Albert Sisák. "Jazdil som vtedy na červenom forde eskort kabriolet. Potom som šiel domov. O dva dni som sa dozvedel, že trojica šla do Košíc. Mali zabiť Holuba, zabili Klešča, pomáhal im Alexander Horváth," vypovedal. Uviedol, že v tejto veci ho polícia nikdy nevypočula. Podľa našich zdrojov to bol práve Zs. Ballogh, ktorý na spomínanom excorte viezol vrahov na miesto činu.

Druhým svedkom bol Košičan Róbert Illéš, bývalý podnikateľ, s Badóm sa pozná od detstva. Uviedol, že červený eskort mal Zsolty od neho. "Dal som mu ho vyskúšať, nevedel na neho zohnať peniaze, tak mi ho vrátil," opisoval. K prejednávanej vražde uviedol, že v tom čase bol majiteľom nočného klubu na Slovenskej ulici. A tam chodieval aj Ballogh, s ktorým sa rozprávali o všeličom: "Raz uviedol, že to, čo je v novinách napísané, je hlúposť, lebo Laci (Badó) pri tej vražde nebol, že je to Szatmáryho robota." Súd pojednávanie odročil na polovicu novembra, kedy vyhlási, či povolí obnovu konania.

O historkách z podsvetia a podrobnostiach vraždy Jána Kromku, Petra Klešča a pokusu o vraždu Jozefa Holuba čítajte na ďalšej strane>>