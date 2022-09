Nitrianski policajti zažili včera poriadny šok! Privolali ich ku dopravnej nehode, no vtedy ešte nikto netušil, aké desivé budú odhalenia na starej zlatomoravskej ceste, ktorej sa hovorí aj cesta smrti.

Portál leteckých záchranárov informuje, že včera (5.9.) neskoro popoludní letela trenčianska posádka k dopravnej nehode, ktorá sa stala vedľa cesty R1 pri Tesárskych Mlyňanoch (okres Zlaté Moravce).

Po tom, čo osobné vozidlo zišlo mimo vozovky a začalo horieť, utrpel spolujazdec zranenia, ktoré boli, žiaľ, nezlučiteľné so životom a ani rýchly zásah záchranárov jej už nedokázal pomôcť. Odniesol si to aj vodič, ktorí mal na tele ohavné popáleniny.

"Posádka leteckých záchranárov si po pristátí v blízkosti nehody prevzala od prítomných záchranárov do svojej starostlivosti 47-ročného muža, ktorý utrpel popáleniny v rozsahu 40 percent povrchu tela," informuje portál s tým, že po stabilizovaní základných životných funkcií a doplnení liečby bol uvedený do umelého spánku, preložený na palubu a šetrne vrtuľníkom transportovaný do nemocnice v bratislavskom Ružinove.

Denník SME píše, že podľa ich zdroju NAKA vyšetruje celý prípad ako podozrenie na úkladnú vraždu. Hneď na mieste vraj vzniklo podozrenie, že vozidlo bolo úmyselne podpálené. Podľa našich informácií obeťou má byť 41-ročná Janka, manželka muža z Tesárskych Mlyňanov. Jej zhorené telo sa nachádzalo na mieste spolujazdca vodiča.