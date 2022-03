Srdce krváca pri pomyslení na to, že dieťa, ktorému otec zavraždil jeho mamu, skončilo v detskom domove a nemôže sa stretávať so starými rodičmi! Taký je osud malého Miška (10) z Vtáčkoviec (okres Košice - okolie). Teraz vrah požiadal o dovolanie na Najvyššom súde, nepáči sa mu rozsudok o jeho 21-ročnom treste.

Už päť rokov upozorňujeme kompetentných na prípad malého Miška (10), ktorému otec zavraždil jeho mamu a on skončil v nemeckom detskom domove. Tamojšie súdy mu bránia v kontakte s jeho biologickými starými rodičmi, ktorí ho od útleho detstva vychovávali a ktorí vraždou svojej dcéry prišli aj o vnúčika.

A nikomu z kompetentných o neprekáža! V priebehu rokov nedokázali ministerstvá práce, sociálnych vecí a rodiny, zahraničných vecí či spravodlivosti ani úrad vlády či centrum pre medzinárodno-právnu ochranu detí a mládeže pohnúť prípadom ani o kúsok ďalej.

Kauza sa ťahá od leta 2016, keď vtedy iba 6-ročnému Miškovi Dimitri Chatrzitheodoridisovi jeho otec brutálnym spôsobom zavraždil mamičku Veroniku Mitaľovú (†27) z Vtáčkoviec (okres Košice-okolie). V tom čase žil chlapček s otcom v Nemecku a ten ho mal vrátiť mame, no namiesto toho ju prišiel zavraždiť. A urobil to brutálnym spôsobom, v lese nad dedinou ju ostrým predmetom udieral do hlavy, kým neumrela. Keď vraha vypátrali a zadržali policajti, dieťa skončilo v domove. Je tam doteraz a so svojou biologickou rodinou na Slovensku nemá žiaden kontakt. Čo je, podľa viacerých právnikov, porušovaním jeho ľudských práv.

Pred viac ako tromi rokmi súdy povolili kontakt chlapčeka s Tonkou pod dohľadom psychológov. No nesmela ho ani objať a keď to urobila, Nemci to vzali ako vážny priestupok. "Veľmi sa mi potešil, hrali sme sa, objímali. No keď uplynul povolený čas, zostal rozrušený. A oni to dávali mne za vinu. Pritom bolo zrejmé, že si myslel, že ho odtiaľ odveziem so sebou,"opisovala nám Tonka.

Ostatný a jediný telefonát s jeho príbuznými sa uskutočnil pred dvomi rokmi. Aj to za prítomnosti nemeckých sociálnych pracovníkov a hovoriť s ním mohla iba jeho teta Tonka, sestra zavraždenej. Starí rodičia nie. "Veď my sme sa ničoho nedopustili! Nám bola zavraždená dcéra! Ceý život poctivo pracujeme, odvádzame dane. Miško s jeho rodičmi býval u nás, starali sme sa o neho, s láskou ho vychovávali," krútia hlavo zúfalo Viera a Dušan Mitaľovci. Na celom prípade je najzarážajúcejšie to, že podľa nich dieťa doteraz nevie, že mu otec zavraždil mamu a zrejme netuší, že majú záujem postarať sa o neho.

Miškov otec, grécky štátny občan Michal Chatzitheodoridis (37), bol prešovským súdom právoplatne odsúdený za vraždu na 21-ročné väzenie. Rodičia nebohej a teta malého chlapca ako jeho biologickí príbuzní majú záujem o zverenie do ich starostlivosti, no nemecké súdy vôbec nekonajú. "Myslíme na neho každý deň. A on si možno myslí, že sme sa na neho vykašľali. Vôbec si nevieme predstaviť, čo sa mu môže odorávať v jeho hlavičke. Zostal sám, medzi cudzími ľuďmi. Celý svet je zvrátený! Väčší dôraz sa kladie na ochranu zvierat a na dieťa sa ohľad neberie,"dodávajú s plačom. Pri spomínanom riadenom rozhovore Tonky s Miškom vyšlo najavo, že dieťa si v dobrom spomína na starkých, u ktorých s rodičmi niekoľko rokov žil.

Pred rokom sa na základe hodnotenia Miška jeho nemeckými učiteľmi na vysvedčení preukázalo, že chlapec si veľmi dobre pamätá na život vo Vtáčkovciach a aj to, ako ho jeho dedko Dušan viedol k láske k prírode. Poslal im dokonca rukou písaný list. Vyplynuli z neho závažné skutočnosti.

