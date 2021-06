Brhel nielenže nebol podľa portálu sme.sk tvorcom nápadu, ako sa nabaliť na IT zákazkách v kauze Mýtnik, ale bol iba príživníkom. Vyplývať to má z uznesenia Najvyššieho súdu, ktoré obsahuje časť Suchobovej výpovede. Ten sa mal priznať, že práve on vymyslel celý systém podvodov. Najskôr oslovil vtedajšieho šéfa FS Františka Imreczeho s tým, že jeho firma Allexis bude daniarom dodávať IT riešenia. Imreczeho mal ale odpálkovať: „Nikdy nič nebudeš dodávať na FS, pretože N. ťa neznáša.“ Kto je N., známe nie je.

Problém mal ale vyriešiť práve Brhel. Ten vraj Suchobovi oznámil, že zákazku dostane, ak sa Brhel stane súčasťou Allexisu, z kadiaľ časť peňazí vytiahne. „Stačí, aby som časť firmy previedol na neho a aj N. bude spokojný. Prišiel s návrhom, že mi zoberie 60 percent mojej firmy,“ cituje Suchobu uznesenie. Podľa Brhelovho nápadu vraj mali mať on a Suchoba po 40 % a N. 20 percent.

S tým nemal Suchoba súhlasiť, a tak sa napokon dohodli na tom, že on aj Brhel budú vlastniť po 50 %. V roku 2013 vymysleli aj spleť firiem, ktorá bude stáť v pozadí Allexisu. Obaja si vďaka tomu delili výnosy na polovičku. „Ak by som nesúhlasil s takouto dohodou, tak určite nebudem realizovať žiadne projekty na finančnej správe, takže to bola čistá vydieračka... tak som to vnímal,“ povedal podľa uznesenia Suchoba.

Obvinený v kauze Mýtnik Michal Suchoba začal spolupracovať s políciou. Je tak jedným z 8 obvinených, ktorí tak urobili. V kauze Mýtnik je celkovo obvinených 14 osôb. Zdroj: TREND

Brhel mal ponúkať za prepustenie z väzby finančnú záruku, a tiež sa v jeho prospech mali vysloviť "dôveryhodné osoby". Jednou z nich mal byť provinciálny kustód Rehole nepoškvrnených bratov konventuálov-minoritov. „Ten uviedol, že všetky ním povedané pozitívne charakteristiky obvineného sú založené na vyjadrení jeho farníčky,“ píše sa v uznesení. Súd mal preto spochybniť, či má farár vôbec nejakú osobnú skúsenosť s Brhelom.