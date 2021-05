Obvinený podnikateľ sa až do tohto týždňa nachádzal v SAE. Ako ešte v marci uviedol jeho advokát Miroslav Ivanovič, boli mu zadržané cestovné doklady, a tak sa nemohol na výsluch dostaviť. Dlhší čas sa však nevedelo, kde sa nachádza. No keďže bol naňho vydaný medzinárodný zatykač, vystopoval ho Interpol. Jeho marcová výpoveď tak bola realizovaná cez telemost. To sa však zmenilo. „Zatykač bol stiahnutý, cestovné doklady mu boli vrátené, riadne sme to oznámili vyšetrovateľovi,“ uviedol pred piatkovým výsluchom Ivanovič.

Ako povedal prítomným novinárom pred bratislavským policajným prezídiom, jeho klient priletel na Slovensko normálnou civilnou linkou. „Nedovolím si predikovať postup orgánov činných v trestnom konaní, ale pevne verím, že dôvody väzby nie sú dané, neexistujú, očakávame, že nebude zadržaný,“ pokračoval advokát. V piatok popoludní sa ukázalo, že Ivanovič mal pravdu a Suchobu polícia nezadržala. Ako upresnil, neprebehli žiadne zaisťovacie úkony a nevidí žiadne dôvody na väzbu. Oproti predošlému výsluchu cez telemost tentoraz odpovedal obvinený podnikateľ aj na otázky vyšetrovateľa a ostatných obhajcov. Pri prvom vypočúvaní to totiž odmietol.

Podľa zdroja denníka Plus JEDEN DEŇ mala s políciou začať spolupracovať aj konateľka firmy Allexis Jana Rovčaninová, s ktorou je Suchoba spájaný. Tá sa momentálne nachádza vo vyšetrovacej väzbe. Je možné, že ak sa ich výpovede budú zhodovať, môžu si zabezpečiť priepustku na slobodu. Potvrdil to aj Ivanovič, ktorý si myslí, že jeho klient nebude zadržaný. Obvinený boháč totiž môže popísať skutky, ktoré páchali osoby hierarchicky vyššie, ako je on sám.

Podľa niektorých zdrojov tak môže vyviaznuť s podmienkou alebo mu môže byť dočasne zastavené vznesenie obvinenia. O tom, že by Suchoba dostal status spolupracujúceho obvineného, však jeho advokát nemá vedomosť. „Klient sa rozhodol spolupracovať, je to jeho rozhodnutie,“ povedal Ivanovič. Na otázku, či je to cesta, ako si chce Suchoba zmierniť trest, však podotkol, že je to jedna z možností. Zatiaľ je však obvinený z obzvlášť závažného zločinu porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku. „Čo prinesie budúcnosť, uvidíme, všetko závisí od prokurátora,“ uzavrel Suchobov právny zástupca.

