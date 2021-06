Akcia NAKA s názvom Mýtnik sa týka tajných zmlúv uzavretých bez súťaže medzi Finančnou správou (FS) a súkromnými firmami. Primárne išlo o dodávky softvérových systémov. O kauze vypovedal bývalý šéf Kriminálneho úradu Finačnej správy (KÚFS) Ľudovít Makó. Zákazky mali byť podľa jeho výpovedí šité na mieru konkrétnym firmám. Aby sa verejnosť o nich nemohla dozvedieť, bolo obstarávanie zabezpečované v utajenom režime. Firmy, ktoré mali na takýchto obchodoch profitovať, mali mať pod palcom Michal Suchoba aj Jozef a Peter Brhelovci. Podľa vyšetrovateľov mali byť takto prostredníctvom utajených zmlúv uzavreté obchody v hodnote 21 miliónov eur.

Obvinený Michal Suchoba sa však už priznal v tejto kauze a aj v Očistci. Podľa informácií denníka Plus JEDEN DEŇ začal spolupracovať aj exšéf FS František Imrezce. Práve ten mal byť spojkou so Suchobom. „Medzi Františkom Imreczem a Michalom Suchobom bol dlhoročný kamarátsky vzťah,“ mal uviesť Makó vo výpovedi. Ich dohody mali fungovať veľmi efektívne. Suchoba navrhol Imreczemu softvérové riešenia, ktorý ich neskôr mal doplniť do Akčného plánu boja proti daňovým podvodom a do plánu dodávok IT riešení pre FS. Obvinený Jozef Brhel svoju vinu však stále popiera. Jeho právny zástupca Ľudovít Štanglovič poskytol nášmu denníku vyjadrenie. "Na jednej strane rozhodol Najvyšší súd správne, že na rozdiel od Špecializovaného trestného súdu nevidí dôvod na kolúznu väzbu, teda že by môj klient ovplyvňoval svedkov, resp. by mal tendencie ich ovplyvňovať, avšak na druhej strane sme toho názoru, že nie je žiadny dôvod na útekovú väzbu a teda zo žiadneho dôkazu nevyplýva, že by bola naplnená dôvodná obava, aby môj klient utiekol do cudziny alebo sa inak vyhýbal trestnému stíhaniu," uviedol obhajca.

Štanglovič je presvedčený, že sa jeho klient bližšie nedozvedel dôvody, pre ktoré je ponechaný v útekovej väzbe. Podľa neho súd vyhodnotil jeho návrat zo Španielska ako účelový, hoci v tom čase už boli niektorí obvinení zadržaní vo väzbe. "Pýtame sa teda, ako mal postupovať, keď súd vyhodnotí jeho dobrovoľný príchod na územie Slovenskej republiky v čase, keď z médií bolo známe, že ďalší spoluobvinení sú zadržaní, resp. sú vo väzbe, ako účelový, avšak v čom je účelový, už sme sa s klientom nedozvedeli," povedal Štanglovič.

Právny zástupca podnikateľa Brhela trvá na nevine svojho klienta a chce sa obrátiť aj na Ústavný súd. "Môj klient sa z trestnej činnosti cíti nevinným, osobne som presvedčený o jeho úplnej nevine a nezákonnom obmedzení osobnej slobody," povedal ďalej advokát. Vo svojom stanovisku porovnal konanie svojho klienta a podnikateľa Michala Suchobu, ktorý nie je zadržaný. Ako tvrdí, Jozef Brhel sa po obvinení ozval vyšetrovateľovi, priletel na Slovensko, dostavil sa na výsluch. "M. S. sa zámerne dlhšie vyhýbal trestnému stíhaniu pobytom v Spojených arabských emirátoch, je označený za skutočného páchateľa mnohých trestných činov a dokonca bol na neho vydaný európsky a medzinárodný zatýkací rozkaz, pretože sa odmietal podrobiť úkonom v trestnom konaní vo svojej trestnej veci." porovnal Štanglovič.