Matovič sa práve v deň tretieho výročia smrti novinára Kuciaka a jeho priateľky pustil do novinárov. Akokoľvek by bola jeho kritika oprávnená, urobil to dosť nevhodným spôsobom a použil slová, ktoré sa dajú vysvetliť všelijako. “Prajem Vám preto, slovenskí novinári, aby ste sa Jánmi Kuciakmi stali. Čím skôr, tým lepšie pre Slovensko," napísal na svojom profile na sociálnej sieti.

Mnohí tieto jeho slová považovali za horšie, ako keď expremiér Robert Fico urážal novinárov, že sú "špinavé protislovenské prostitútky." Pritom u oboch išlo o reakciu na kritické články voči nim, hoci politici musia strpieť vyššiu mieru kritiky voči svojej osobe. Veď sú pod verejnou kontrolou a sú platení z verejných prostriedkov.

Bratiaa Kuciakovci. Zdroj: Facebook Jozef Kuciak

V utorok zvolal Matovič tlačovú konferenciu k ruskej vakcíne Sputnik V, ktorú nakúpil bez súhlasu koaličných partnerov a čo spustilo medzi nimi konflikt. Keď sa ho novinári na tento spor pýtali, pri odpovediach na otázky neváhal znova vziať do úst smrť Kuciaka. Na margo pádu vlády Ivety Radičovej pre ôsmimi rokmi povedal:. „Zomrel novinár, lebo si niekto povedal, že euroval je dôležitejší," uviedol a nepriamo tak spojil vraždu Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej s „návratom mafie" po rozhodnutí SaS nepodporiť euroval a vyjadriť nedôveru Radičovej vláde.

No týmto jeho vyjadrením už pretiekol pohár trpezlivosti Kuciakovej rodiny. Brat nebohého Jána Kuciaka Jozef napísal otvorený list Matovičovi a vôbec ho nešetril: "Už toho bolo dosť, pán premiér. Snažíme sa vyhýbať politike ako vieme, ale vnímame ju. V poslednom čase sa nám zdá, že to už zašlo až moc ďaleko. Útočenie tragédiou nášho Janka a jeho Martinky dookola, na kolegov z koalície, dokonca aj na novinárov je niečo, čo už stráviť nevieme."

V mene celej rodiny ho požiadal "zvažovať slová, ktoré o ,,tom novinárovi‘‘ poviete a hlavne týmto neútočiť do koaličných kolegov a už vôbec nie do Jankových kolegov – novinárov. Prispejete tým len návratu toho, čo tu bolo a čo už nechceme."