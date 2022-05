Súd sa kauzou musel znova zaoberať, lebo jeho rozsudok v roku 2021 zrušil nadriadený súd. Opätovne však padol verdikt, ktorým bol bývalý černákovec Ján Kán uznaný vinným. Do basy by mal putovať na 10-ročné väzenie. Rozsudok zatiaľ nie je právoplatný.

Bohatého a vtedy hľadaného Poliaka Szymaneka zavraždili v roku 1997 pri lesnej chate za obcou Polomka (okres Brezno). Najprv za neho pýtali výkupné, o život ho však pripravili po tom, ako bola prezradená lokalita, kde ho zadržiavali. Podľa obžaloby mu odsúdený Mikuláš Černák strelil z pištole do úst a následne jeho vtedajšia pravá ruka Ján Kán z tej istej pištole do oblasti hrudníka. „Rozsudok považujeme za nezákonný. Súd bez bližšieho zdôvodnenia odmietol vykonať podstatné dôkazy, ktoré by preukazovali nevinu nášho klienta. Zároveň aj dôkazy, ktoré by výrazným spôsobom spochybnili kľúčové osoby, ktoré vypovedajú v prospech obžaloby, a teda odsúdených Mikuláša Černáka a Alexandra Horvátha. Nie je možné vylúčiť, že takto vypovedajú z dôvodu prísľubu nejakých výhod a tie môžu mať aj vo výkone trestu,“ konštatoval Kánov obhajca Tomáš Rosina.

Černák, ktorý si odpykáva doživotný trest za iných 7 vrážd, viackrát kritizoval políciu, prokuratúru a súdy za to, že za skutky nestíhali aj jeho komplicov a bol odsúdený popravy v podsvetí iba on. Po vynesení rozsudku nad Kánom sa vyjadril prostredníctvom sociálnej sieti k jeho opätovnému odsúdeniu a zvýšeniu jeho trestu z ôsmich na desať rokov. "Pôvodne som sa k tomuto zbabelcovi Kánovi, ktorý tu teraz vyplakáva, aký je on nevinný a to všetko spáchal ten zlý Černák, už ani nechcel vyjadrovať, ale keď čítam tie jeho dnešné reakcie, tak sa musím vyjadriť aspoň pre tých, ktorí nás v 90. rokoch dobre poznali a vedia o čom píšem," začal bývalý šéf mafie.