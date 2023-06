Lukáš kašlal na svojho potomka a to až tak, že sa jeho prípad dostal pred súd. Termín hlavného pojednávania pre prečin zanedbania povinnej výživy bol vytýčený v istý februárový deň. Lukáš naň však neprišiel. Súd mohol rozhodovať aj v jeho neprítomnosti a presne to aj mal v úmysle. Až do doby, kým na linke 112 nezazvonil telefón a mužský hlas ohlásil: "V budove súdu sa nachádza bomba!" a to hneď trikrát.

A bolo po pojednávaní a to nielen na súde v Trenčíne, ale na všetkých súdoch po celom Slovensku, pretože páchateľ neupresnil, kde presne sa to má bomba nachádzať. "Na základe tohto telefonátu došlo k vykonaniu pyrotechnických prehliadok na všetkých súdoch v Slovenskej republike. Oznámená informácia o umiestnení bomby sa však nepotvrdila," povedala trenčianska policajná hovorkyňa Katarína Kuzmová.

Aj trenčiansky Okresný súd obsadili po zuby ozbrojení policajti. Žiadnu bombu však nenašli. Polícia po páchateľovi ale pátrala a jej úsilie sa vyplatilo. "Po pár mesiacoch došlo k jeho zadržaniu a následnému obvineniu. Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície v Trenčíne vzniesol obvinenie 29-ročnému mužovi za zločin Šírenie poplašnej správy. Zároveň na obvineného podal podnet na podanie návrhu na vzatie do väzby," doplnila K. Kuzmová.

Obvinenému Lukášovi podľa policajnej hovorkyne za tento jeden telefonát na tiesňovú linku hrozí v prípade dokázania viny trest odňatia slobody na 3 až 8 rokov.

Navyše potom, ako policajti Lukáša zlapali zistili, čo ho motivovalo k nahláseniu bomby. V deň keď tak spravil, teda 28. februára tohto roku o 8.15 hodine, bol vytýčený termín hlavného pojednávania v jeho trestnej veci. "Pred začatím hlavného pojednávania sudkyňa konštatovala, že obžalovaný sa na hlavné pojednávanie nedostavil a svoju neprítomnosť neospravedlnil. Súd ale mohol pojednávať v jeho neprítomnosti, pretože v januári, keď bol obžalovaný zatknutý a policajti ho predviedli pred sudkyňu, zobral termín hlavného pojednávania na vedomie," povedal hovorca trenčianskych súdov Roman Tarabus.

V deň súdu tak vďaka Lukášovi nič nešlo podľa plánu, pretože miesto toho aby prišiel, vzal do ruky telefón a nahlásil bombu. "Prokurátorka na hlavnom pojednávaní predniesla obžalobu a následne bolo hlavné pojednávanie prerušené z dôvodu nahlásenia bomby v budove súdu," skonštatoval R. Tarabus.

Lukáš si však pramálo pomohol. "Po skontrolovaní budovy policajnými zložkami pokračovalo hlavné pojednávanie o 11.45 hodine. O 12.25 hodine sudkyňa vyhlásila rozsudok, ktorým obžalovaného uznala za vinného zo spáchania prečinu zanedbania povinnej výživy a uložila mu nepodmienečný trest odňatia slobody v trvaní 2 roky so zaradením na výkon trestu do ústavu so stredným stupňom stráženia. Rozsudok nadobudol právoplatnosť začiatkom mája a súd následne vyzval odsúdeného, aby nastúpil do výkonu trestu," doplnil Tarabus.

Bomber sa však do basy nedostavil a pred spravodlivosťou sa skrýval až do doby, kým ho nechytili policajti za nahlásenie bomby a tiež za to, že sa vyhýbal base. "Okresný súd Trenčín vydal príkaz na dodanie odsúdeného do výkonu trestu odňatia slobody," uzavrel Roman Tarabus s tým, že Lukáš putoval rovno do basy v Ilave.

Nahlasovanie bômb na súdoch je pomerne bežné. Napríklad v roku 2017 sa s takýmito prípadmi roztrhlo vrece. Len v Košiciach od začiatku roka 2017 do apríla niekto nahlásili bombu na súdoch až 14-krát. V apríli policajti chytili hneď troch mužov v súvislosti s vlnou bombových poplachov na slovenských súdoch. Dvoch ľudí vtedy polícia obvinila z trestného činu šírenia poplašnej správy v Košiciach a jedného pre nahlásenie bomby na súde v Novom Meste nad Váhom. Polícia vtedy zistila, že motívom páchateľov bolo zmariť súdne pojednávania.

V prípade nahlásenia takýchto bombových útokov je nutné dôkladne prezrieť budovu, kde bola nahlásená bomba aj so psom na vyhľadávanie výbušnín. Finančné náklady v súvislosti so zásahmi v budovách sa pohybujú na úrovni niekoľkých desiatok tisíc eur.

