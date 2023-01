Verzie o tom, ako odišli z tohto sveta otec Stanislav († 53), mama Erika († 44) a ich dve deti Zuzana († 14) a Martin († 12) sa spočiatku rôznili.

Vražda i rodinná tragédia

Hovorilo sa dokonca aj o vražde, ktorá mala súvisieť s brutálnou smrťou zdravotnej sestričky Eriky (†46), ktorá zomrela v prvý deň nového roka... Nakoniec sa ako najpravdepodobnejšia ukázala alternatíva, že v byte došlo k rodinnej tragédii a pravdepodobne manželku a syna s dcérou odpravil zo sveta práve otec. Ten keď všetko „zariadil“, spáchal samovraždu. Polícia však túto alternatívu zatiaľ oficiálne nepotvrdila.

Viac fotografií nájdete v galérii ►►►

Okolie o ničom netušilo

Hoci podľa susedov išlo o slušnú a bezproblémovú rodinu, postupne vychádza najavo, že v byte na druhom poschodí nebolo všetko s kostolným poriadkom. „Stano bol despota. Mal na to aj fyzické predpoklady, vážil takmer 120 kilogramov. Erika síce tiež nebola mušia váha, ale predsa len, chlap je chlap a ona už dávno rezignovala. Ovládal ju, chcel mať všetko pod kontrolou, dokonca aj také babské záležitosti ako úprava prsníkov silikónovými implantátmi, keďže jemu sa páčil tento trend ešte v období, keď sa zdržiaval v Amerike, tak si ich dala aj ona,“ povedal nám zdroj z prostredia rodiny, ktorý však kvôli citlivosti prípadu chce zostať v anonymite.

Telá "zastlané" v detskej

Dodáva, že polícia má určite neľahkú situáciu, keďže muž svoju ženu a deti potom čo zomreli tzv. zastlal v detskej izbe pod posteľné prikrývky. "Aj preto bol rozklad v pokročilejšom štádiu ako by to bolo, keby ležali voľne, bez lôžkovín. Myslím, že to urobil preto, lebo žil ešte niekoľko dní v tesnej blízkosti mŕtvol. Určite to však nesúviselo s tým, že by nezniesol pohľad na bezduché telá, ale chcel zabrániť, aby zápach rozkladajúcich sa tiel prenikol do okolitých bytov či na spoločnú chodbu,“ spomenie hrozné detaily.

Prítomnosť alkoholu

Poznamená, že Teleky potom, keď všetko čo si zaumienil dokonal, skoncoval napokon aj so svojim životom. „Vedel, že mu nič iné neostáva, len samovražda. Zastrelil sa strelou do ľavej spánkovej kosti. Prekvapujúce je, že tak on, ako aj ona mali v krvi alkohol (Plus JEDEN DEŇ disponuje údajom o množstve promile - pozn. red.). Či popíjanie bolo súčasťou nejakej jeho desivej stratégie, ťažko povedať,“ rozpráva náš zdroj, ktorý rozbehol pátranie na vlastnú päsť, keďže zainteresované orgány sú v danom prípade veľmi skúpe na slovo.

Čítajte na ďalšej strane stanovisko polície i prokuratúry, o dvojitom živote rodiny i americkom sne ►►►