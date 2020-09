V prípade sú obžalovaní starosta Dolného Chotára František Dora spolu so svojím synom. Obžalovaným hrozí výnimočný trest.

Na poslednom pojednávaní pred senátom ŠTS pokračoval svojou výpoveďou v prípade objednávky piatich vrážd už právoplatne odsúdený Juraj Bugár alias Bugi. Ten potvrdil, že skupina na podvody využívala takzvané biele kone. "Za celé obdobie, čo som bol činný pre túto skupinu a ešte aj po smrti Sátoru, som bol pri kopaní 18 až 20 jám, ktoré mali slúžiť ako hrob. Pamätám si na všetky tieto jamy. Niektoré jamy sme kopali bagrom a niektoré sme kopali ručne. Vždy išlo o bezpečné miesto, ktoré nemalo byť odhalené," pokračoval vo výpovedi Juraj Bugár alias Bugi.

Juraj Bugár po prestávke vypovedal k ďalšej vražde. Konrétne išlo o občana Českej republiky Martina Žalmánka. "Spoznal som ho, že je občan z Českej republiky. Párkrát som ho videl u Doru mladšieho v jeho kancelárii. Ja tak viem, že spolu obchodovali. Zrejme s meďou. Konkrétny dôvod na likvidáciu nepoznám. Viem len to, že Martin Žalmánek chcel viac peňazí, tak ho bolo treba odstrániť. Alfoldy mi povedal, aby som prišiel za ním. Traja sme stáli na dvore pri kancelárii Doru mladšieho v Galante. Rozprávali sme sa spolu s Lacim(Ladislav Alfoldi) a s Ferim(František Dora mladší), že ako to ma byť zrealizované," začal svoju výpoveď Juraj Bugár.

Pred senátom Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku pokračovalo pojednávanie v prípade viacerých vrážd u mafiánskeho gangu Sátorovcov výpoveďou jedného z členov Juraja Bugára.

"Skutok sa stal v rokoch 2012 až 2013. Ak sa dobre pamätám, tak Laci povedal, aby sme ho zobrali na pozemku Doru staršieho. Blízko pozemku sa nachádzala peletáreň a pozemok, na ktorom stojí dom Františka Doru staršieho. Laci povedal, že tam ho môžeme zakopať. Hľadali sme si mini báger. Hľadali sme všade a dokonca aj na internete. Napokon sme ho našli a kúpili. Feri mladší nám dal peniaze na kúpu bágru. Báger bol odstavený na pozemku Doru staršieho. Večer som prišiel na pozemok Doru staršieho. Laci mi ukázal, že kde sa mám ukryť. Zatiaľ Laci išiel pre Žalmánka. Po pol hodine sa spolu vrátili. Čechovi zrejme doplo, že sa niečo chystá a chcel z miesta ujsť. Laci ho chytil, hodil na zem a zastrelil," pokračoval ďalej Juraj Bugár.

"Išiel som pre báger a naštartoval som. Na pozemok prišiel najmladší Dora Nikolas. Pýtal sa, že čo robíme. Povedali sme mu, že bágrujeme. On potom odišiel. Vykopali sme jamu. Zahrabali sme ho do nej. Laci na to povedal, že to bude dobre, že Dora starší tu chce betónovať. Neskôr som sa dozvedel, že Dora starší chcel od Laciho, aby ho vykopal a odniesol inde. Laci ho vykopal a odniesol inde a zakopal. Dôvod prekopania tela neviem uviesť," dokončil svoju výpoveď Juraj Bugár ku skutku vraždy občana z Českej republiky.

Pri pozemku, kde sa vykonala likvidácia občana z Českej republiky, sa náchadza aj viacero domov. "Hluk sme tam s bágrom síce robili, no nikto nič nepočul a keďže sa všetci boja Dorovcov, tak ani reagovať zrejme nechceli. Ak by sme vykonali tento skutok cez deň, tak aj tak by nikto nereagoval," povedal na margo hluku Juraj Bugár. Za vykonaný čin im bola sľúbená odmena 4 až 5-tisíc eur. "Nie som bezcitný. Aj ja mám city a z toho dôvodu mi bolo všetkých poškodených ľúto," kajal sa pred senátom odsúdený člen gangu Sátorovcov.

Ďalší termín procesu je naplánovaný na pondelok 14. septembra. Podľa prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) Bohdana Čeľovského po prvý raz na Slovensku stojí pred súdom aktívny politik, ktorý si objednal viacero vrážd u zločineckej skupiny. Počas termínov by mali vypovedať ako svedkovia minimálne piati členovia gangu Sátorovcov, ktorý sa pokladá za najbrutálnejšiu zločineckú skupinu v histórii Slovenska. Gang mal mať na svedomí viac ako 80 ľudských životov.