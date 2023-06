Na súde v Trenčíne už videli všeličo, ale takto zanietenú matku bojujúcu za svoje dieťa tu mali zrejme po prvýkrát. Tá nasledovala každý jeden krok svojej dcéry, ktorú policajti predvádzali pred sudcu. Polícia mladú ženu viní z toho, že môže za šírenie poplašnej správy, teda anonymné telefonáty, ktoré v poslednom čase zahltili linku polície a linku 112, v ktorých oznamovateľ tvrdil, že v banke je umiestnená bomba.

Mladú ženu zadržali kukláči skoro ráno. "Na základe doteraz vykonaného vyšetrovania bolo zistené, že minulý týždeň v pondelok bol na tiesňovej linke 112 prijatý hovor, kde ženský hlas operátorovi povedal, že v banke v Trenčíne sa nachádza bomba," povedala trenčianska policajná hovorkyňa Katarína Kuzmová.

Polícia musela po tomto telefonáte vykonať pyrotechnické prehliadky vo všetkých pobočkách bánk v celom Trenčíne. Muži zákona museli dokonca vyprázdniť veľké nákupné centrá, v ktorých sa nachádzali banky. "Za účelom zabezpečenia bezpečnosti občanov, boli okrem bánk vyprázdnené aj všetky obchodné centrá a prevádzky," potvrdila Kuzmová s tým, že žiadnu bombu nenašli.

"Následne v utorok opäť rovnaký ženský hlas na linke 112 oznámil, že v banke je bomba. Na základe tohto oznámenia bolo potrebné vykonať pyrotechnické prehliadky vo všetkých bankách po celom území Slovenskej republiky," doplnila Kuzmová s tým, že umiestnenie bomby sa opäť nepotvrdilo.

Trenčianski kriminalisti začali po bomberke pátrať a zistili, že oba hovory sa uskutočnili v okrese Trenčín. Už o pár hodín skončila v ich rukách mladá žena z obce pri Trenčíne, ktorú priamo u nej doma zadržali kukláči. Našli dokonca aj usvedčujúci dôkaz - mobil. "Napriek tomu, že sa snažila zbaviť dôkazov o svojej vine a mobilný telefón, ktorý použila pri volaní na tiesňovú linku, hodila do Váhu, policajti tento mobil našli," potvrdila Kuzmová.

Vyšetrovateľ obvinil 25-ročnú ženu zo zločinu šírenia poplašnej správy. "Zároveň sa rozhodol podať prokurátorovi podnet na jej vzatie do väzby. V prípade dokázania viny jej za tieto dva telefonáty hrozí trest odňatia slobody na 3 až 8 rokov," uzavrela Kuzmová.

Aj keď súd v Trenčíne rozhodoval o jej vzatí do väzby, napokon bude stíhaná na slobode. "Súd obvinenú nevzal do väzby a väzbu nahradil prijatím sľubu obvinenej, záruky matky obvinenej a uložením probačného dohľadu," povedala Andrea Vodičková z Krajského súdu v Trenčíne. Aj to, že sa jej matka zaručila za správanie svojej dcéry tak prispelo k tomu, že súd sa rozhodol nechať ženu na slobode.

"V zmysle zásady subsidiarity väzby nebolo nevyhnutné v danom prípade vziať obvinenú do väzby a bolo potrebné väzbu nahradiť vyššie uvedenými inštitútmi. Obvinená doposiaľ nebola nikdy odsúdená za spáchanie trestného činu ani sa nedopustila žiadneho priestupku," uviedla A. Vodičková.

Vodičková zároveň potvrdila, že v minulosti už mladú ženu súdili za podobný trestný čin, bola však spod obžaloby oslobodená. "To znamená, že v minulosti sa trestného činu nedopustila," uzavrela Vodičková.

