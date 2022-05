Jozef B. a jeho družka Emília R. sa po obvinení zo zločinu týrania blízkej a zverenej osoby ocitli vo väzbe. Podľa obžaloby mali spoločnej Jozefovu matku Auréliu, s ktorou žili v spoločnej domácnosti, týrať už od roku 2018.

Ako sa uvádza v obžalobnom návrhu, "udierali ju do rôznych častí tela, ponižovali ju, vyhrážali sa jej." Ako keby toho nebolo dosť, stará žena musela trpieť nielen vulgárne nadávky, odopieranie stravy či nápojov, ale obaja jej odopierali zdravotnú starostlivosť a zanedbávali jej osobnú hygienu.

To všetko až do takej miery, že ženu obhrýzali hlodavce a v dôsledku nedostatočnej hygieny ležala v červoch, ktoré jej vytvorili na tvári rôzne defekty. Žena mala ťažké preležaniny, rôzne modriny, bola zavšivavená a to všetko tak brutálne a extrémne, že v novembri 2021 pri prevoze do nemocnice zomrela na zlyhanie srdca a dýchania pri hnisavom zápale pľúc.

Syn Jozef odmietol k veci vypovedať, uviedol, že matka nechala v dome vypnúť vodu a nemali ani elektrinu. To, že by vlastnú matku týral a ukazoval jej dokonca prirodzenie, odmietol. Rovnako tvrdil, že ani svoju družku nikdy nevidel matku týrať. Tá tvrdila, že sa o Auréliu riadne starala, dávala jej pravidelne jesť.

Tieto tvrdenia však vyvrátili svedkovia, ktorí týranú ženu navštevovali a videli, ako ju obžalovaný pár facká, nechávali ju pomočenú, pokakanú a dokonca musela chodiť žobrať, brali jej dôchodok.

Auréliu v totálne zúboženom stave našiel začiatkom minulého novembra jej vnuk. Bola celá krvavá, dohryzená potkanmi, ale ešte pri vedomí a tak okamžite volal sanitku. Žiaľ, po po prevoze do nemocnice zomrela.

Hoci Jozef B. a Emília R. už boli v minulosti súdne trestaní, súd na nich prihliadal, akoby odsúdení neboli, tresty už mali zahladené.

