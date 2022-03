Miesto, kde sa tragédia odohrala, sme sa rozhodli navštíviť. Už pri vstupe do obce bolo cítiť ponurú atmosféru. Hľadáme novopostavený dom, kde mala ešte donedávna šťastná rodina bývať. V miestnych potravinách sme stretli zamestnankyňu, ktorej nebolo veľmi do reči. “Samozrejme, že som tohto muža poznala. Ak hľadáte dom rodiny, musíte ísť stále rovno, zabočíte doprava a za družstvom zas. Tam stojí ich novostavba,” povedala nám. Tak sme si to rovno tam aj nasmerovali.

Zastavíme pri dome, ktorý sa podobá na ten z fotografií. Je to on. Pred domom stojí do polovice postavený múr, pred vchodom sa nachádza detská trampolína, stôl so stoličkami a detské hračky. Pri stĺpiku je opretý kvet a zapálené kahance. Atmosféra je naozaj veľmi smutná. Keď sa približujeme k hlavným dverám, vidíme, že sú zaistené páskou. Toto je to miesto, kde došlo k tejto tragickej udalosti. Smerujeme k susedom s otázkou, či rodinu poznali a či by nám mohli povedať niečo bližšie.

Po troch neúspešných pokusoch vychádza majiteľ jedného z týchto domov, na ktorom vidno, že je utrápený. "Áno, sme susedia, samozrejme, že sme sa poznali. Žili tu len niekoľko rokov, prišli zo zahraničia. Z toho čo sa stalo sme v šoku a nechcem sa k tomu ani vyjadrovať. Bola to normálna rodina a nič nenasvedčovalo tomu, že by sa mohlo stať niečo také. Stále tomu neverím," povedal nám smutne.

Rovnako reagujú aj domáci, ktorí rodinu poznali. “Neviem si predstaviť, čo sa tam mohlo stať. Bola som z toho zhrozená, keď som sa o tom dopočula. Bola to harmonická rodina. Teda aspoň na prvý pohľad. Nikdy by mi ani len nenapadlo, že by sa tu mohlo niečo takéto stať. Choré a zároveň smutné. Zostala po nich malá dcérka,” poznamenala pani Eva, ktorá vyšla z kostola v strede obce. Za týmto ohavným činom má byť údajne žiarlivosť.

