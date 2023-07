So školákom zo školy pre nadané deti, ktorý uhorel v zborovni pri zakladaní požiaru na začiatku júla, sa rozlúčila len rodina.

Benjamín (†18) bol bezproblémový žiak, navštevoval predposledný ročník gymnázia. Na vysvedčení mal samé jednotky a preto o to viac šokuje jeho správanie v posledných momentoch jeho života. V prvú júlovú sobotu najskôr podpálil autá v požičovni, kde brigádoval. Odtiaľ sa skútrom presunul na školu a gymnázium pre mimoriadne nadané deti na Skalickej ceste v Bratislave. Po rebríku sa dostal cez okno do zborovne a pomocou benzínu podpálil triedy aj chodbu na prvom poschodí. Pri tomto skutku však sám prišiel o život.

Do tla vyhorela zborovňa aj serverovňa vrátane počítačových systémov. Na mieste zostala po ničivom ohni spúšť. Okolnosti vzniku a priebehu požiaru sú predmetom vyšetrovania. „Je to tragická a pre nás nepochopiteľná udalosť, ktorá otriasla nami všetkými - pedagógmi, žiakmi aj rodičmi. Pre každého, kto to potrebuje, je pripravená psychologická pomoc,“ vyjadrila sa riaditeľka Jolana Laznibatová bezprostredne po tragédii.

FOTO z pohrebu nájdete >TU<

Smútočná rozlúčka s Benjamínom bola vo štvrtok (13.7.) na obed v dome smútku na Martinskom cintoríne v Bratislave. Obrad sa konal v tichosti, len v úzkom kruhu najbližšej rodiny. Jeho spolužiaci z gymnázia z pochopiteľných dôvodov neprišli.