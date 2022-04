V utorok (2.3.) krátko po 16. hodine zažili bratislavskí policajti situáciu, na ktorú tak ľahko nezabudnú. Vodička (74) vo vyššom veku sa snažila zaparkovať, no to žiaľ nevyšlo úplne podľa jej plánu.

Pri parkovaní sa jej podarilo ťuknúť vedľajšie auto. Úspešne to zvládla až na druhý pokus a tak mohla ísť spokojne do obchodu. Po nákupe nastúpila do auta a odfrčala preč, akoby sa nechumelilo. Mala však poriadnu smolu, pretože ju zachytili bezpečnostné kamery.

To, čo sa dialo ďalej je ako z komediálneho filmu. Babička sa na parkovisko neskôr vrátila a priamo pred očami policajtov sa jej zase nepodarilo úspešne zaparkovať a odnieslo si to ďalšie auto.

Policajtom sa jej správanie nezdalo a tak sa jej opýtali, či pila. "Já v mojom veku?" znela jej pohoršená reakcia. Prístroje však, žiaľ neklamú. Babička nafúkala 1,79 promile.

Dopravní policajti vodičku obmedzili na osobnej slobode a povereným príslušníkom jej bolo vznesené obvinenie pre prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Vec je realizovaná v ,,superrýchlom konaní“. Obvinená mala v piatok (1.4.) o 9:30 súd.

Po príchode na Okresný súd IV v bratislavskej Dúbravke babička nepôsobila ako osoba závislá od alkoholu. "Je mi to všetko ľúto," vyjadrila sa pre Plus JEDEN DEŇ s tým, že si všetko veľmi dobre uvedomuje. "Budem s tým žiť do konca života," povedala.

Na súde si dnes vypočula svoj trest. „Okresný súd Bratislava jej uložil trest odňatia slobody v trvaní 4 mesiace s podmienečným odkladom na skúšobnú dobu v trvaní 1 rok a nad jej správaním jej bol uložený probačný dohľad," hovorí Pavol Adamčiak, hovorca Krajského súdu v Bratislave s tým, že zároveň jej bol uložený trest zákazu činnosti viesť motorové vozidlá všetkých druhov na dobu 3 roky a obmedzenie spočívajúce v zákaze požívania alkoholických nápojov.

Rozhodnutie však nie je právoplatné, nakoľko prokurátor a aj advokát si ponechali lehotu na podanie odvolania.

