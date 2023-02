Riskantná jazda a nedodržiavanie dopravných predpisov auta plne obsadeným mladými mužmi z Terne (okres Prešov) stál život jedného z nich. Ostatní sa vážne zranili. V nemocnici skončila aj posádka druhého auta, do ktorého vpálili. Kam mali nezrelí mladíci namierené?

Nehoda sa stala v stredu večer medzi obcami Kľušov a Kobyly (okres Bardejov) na štátnej ceste okolo 19-tej hodine. Plne obsadené auto troma mladíkmi vo veku 18 rokov a jedného 17-ročného obehovalo na úseku, kde je vyznačená plná čiara a zákaz predbiehania. Čerstvo plnoletý vodič prešiel na rovnom úseku cesty do protismeru do auta. Vpálili pri tom do oprotitidúceho auta, ktorého vodičom bol 35-ročný muž.

Nehoda mala vážne následky. Jeden z mladíkov, ktorí pochádzali z obce Terňa (okres Prešov) bol na mieste mŕtvy, ostatných previezli do prešovskej nemocnice s vážnymi zraneniami. "Pri 35-ročnom vodičovi sedela spolujazdkyňa v rovnakom veku, obaja pochádzajú z obce Šiba. Pri tejto dopravnej nehode všetci účastníci utrpeli zranenia, rôzneho rozsahu,” informovala prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová. Presné okolnosti dopravnej nehody ako aj miera zavinenia jej účastníkov je predmetom už prebiehajúceho vyšetrovania.

Mŕtvym mužom je Maroš Giňa (†18). Oplakávajú ho príbuzní. Jeho sestra Klaudia takto na neho zaspomínala: "Moja najkrajšia láska, ľúbim ťa braček môj, stále aj budem. Nikdy na teba nezabudnem, stále budeš v mojom srdci. Strašne nám tu chýbaš, bez teba to nie je ono. Láska moja, fešák môj krásny, môj jediný braček! Bože, prečo si mi ho vzal?” Ďalší spolujazdec auta smrti leží v kritickom stave na oddelení intenzívnej medicíny v bardejovs kej nemocnici. Kam mali chlapci namierené? Čítajte v popise fotky v GALÉRII tu >>>

Zranené osoby museli vyslobodzovať zasahujúci hasiči pomocou hydraulického vyslobodzovacieho zariadenia. Poskytli im predlekársku prvú pomoc a asistovali posádkam rýchlej zdravotníckej pomoci pri naložení zranených osôb do sanitných vozidiel. "Vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bardejove v prípade začal trestné stíhanie vo veci trestného činu usmrtenie spáchaného v súbehu s trestným činom ublíženie na zdraví," dodala Ligdayová.

Neuveríte, aké šťastie v nešťastí sa udialo pri tejto nehode. Čítajte o druhej posádke auta v GALÉRII >>>