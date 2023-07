Ako uviedla polícia starší muž mal najskôr mladšieho spoločníka udierať rukami do hlavy. Keď už nebol pri vedomí, rozhodol sa ešte poistiť. Zrejme nechcel, aby muž vypovedal, kto ho zbil. „Páchateľ ho následne vtiahol do priehlbiny v trávnatom poraste vo dvore bývalého pohostinstva a predajne potravín, kde ho ešte opakovane bodal nožom, následne ho zahrnul zeminou a polial naftou," opísala polícia desivé detaily.

Nezvestnosť 46-ročného Mariana oznámila jeho matka, keď sa jej vôbec nehlásil. V stredu sa obrátila na políciu s tým, že o synovi nič nevie. Muži zákona sa dosť pochlapili, keďže v priebehu niekoľkých hodín odhalili, čo sa vlastne s jej synom stalo. A veľmi rýchlo tiež zistili, kto je podozrivým z tohto ohavného zločinu.

„Prípad si prevzala krajská kriminálna polícia a vyšetrovateľka Policajného zboru vzniesla obvinenie 47-ročnému mužovi pre obzvlášť závažný zločin vraždy. Po vykonaní potrebných procesných úkonov bude spracovaný podnet na návrh na vzatie obvineného do väzby," dodala po vyriešení činu polícia.

Ako sme zistili, obvineným je Attila K. Toho pred sudcu nitrianskeho súdu priviedli muži zákona v nedeľu popoludní. Mal nasadeného takzvaného medveďa, teda putá mal nielen na rukách, ale aj na nohách a pripevnené retiazkou na opasok. Prokurátor žiadal pre Attilu väzbu z preventívnych dôvodov, ale aj pre obavy z úteku.

Sudca sa so žiadosťou prokuratúry stotožnil a Attilu poslal do väzby zo spomínaných dôvodov. Attilov advokát sa vzdal sťažnosti proti tomuto rozhodnutiu. Attila tak zo súdu putoval rovno do väzby.

