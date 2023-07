Hľadali sme ho uplynulé leto na základe tipu od nášho čitateľa, ktorý ho videl v istom michalovskom podniku, napriek snahe sme ho však nezastihli. Spustnutý dom vo vilovej štvrti mu vtedy opravovali robotníci, ktorí riešili hlavne vysoký murovaný plot a bránu, ktorá ani neexistovala, bola tam len náhrada postĺkaná z dosiek.

K svojmu bývalému zaťovi sa vtedy odmietli vyjadriť aj Diego Roda a jeho manželka, údajne sú už rozvedení.

Michalovčania nám vtedy tvrdili, že Antonino sa vrátil na Slovensko aj preto, že chce žalovať Slovensko za nezákonnú väzbu a obvinenie. „Od štátu chce žiadať ospravedlnenie a finančnú náhradu za poškodenie dobrého mena a ušlý zisk!" O akú sumu by malo ísť, nikto z miestnych nevedel povedať. „Majú to v rukách jeho právni zástupcovia. Myslím si, že je to od neho poriadna drzosť," povedal nám pred časom jeden z Michalovčanov. Či Vadala splnil svoje vyhrážky o žalobe, nevedno.

Zaujímalo nás, ako sa teraz Antonino má a či na Zemplíne opäť rozbehol svoje podnikateľské aktivity. Na zvonenie pri bránke jeho domu však nikto nereagoval. Plot je už síce dokončený, ale len murárske práce, na maliarske zatiaľ nedošlo. Zdržali sme sa na tichej slepej ulici pomerne dlho, ale na spustnutom dvore bolo ticho, všimli sme si len otvorené okno na vyklápačku.

Vtom sme zbadali jedného zo susedov. „On tu bol len zhruba polrok po prepustení z basy. Zabezpečil tie vonkajšie opravy plota a výrobu brán a potom odišiel. Či do Talianska, alebo inde, nevieme. V minulosti bol komunikatívny. Pozdravil a hneď začal niečo rozprávať. Odvtedy, keď jeho a ďalších talianskych podnikateľov zbalili po smrti Kuciaka, už si držal odstup," povedal mladý sused, ktorý si z pochopiteľných dôvodov želá ostať v anonymite.

