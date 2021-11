Odporcovia pandemických opatrení sa dokonca snažia zistiť bydliská policajtov. Za to, že proti nim zakročili vo chvíli, keď vo štvrtok v supermarkete v Piešťanoch vyvolávali hádky s predavačkami. Tie skupinu výtržníkov odmietli obslúžiť, lebo nemali nasadené rúška. Policajti voči skupine rázne zasiahli, dostali sa do fyzického konfliktu. Jeden člen skupinky odporcov opatrení všetko nakrúcal na video, ktoré zverejnil na sociálnej sieti.

Video zachytáva fyzický konflikt medzi policajtmi a antirúškarmi. Muži zákona použili voči agresívnym chlapom aj kopance a údery päsťou. Napadnutí sa sťažujú, že jednému z nich poranili koleno. Policajti zas tvrdia, že jeden z antirúškarov odmietajúcich si aj po viacerých výzvach nasadiť rúško, udrel jedného z hliadky päsťou do tváre. Odporcovia opatrení teraz sľubujú pomstu voči zasahujúcim. Dokonca na sociálnu sieť vycapil ich fotografie s výzvou, aby im ľudia poslali ich adresy bydliska, aby si ich mohli nájsť.

Polícia Slovenskej republiky zverejnila stanovisko k incidentu. "V situácii, kedy Slovensko čelí rekordnému nárastu infikovaných osôb a prudko stúpa počet hospitalizácií sa skupina ľudí, ktorých "nikto nebude obmedzovať" rozhodla obsadiť priestor za pokladňami a aj napriek výzvam polície a personálu si odmietla nasadiť prekrytie horných dýchacích ciest," začala s rozsiahlym komentárom.

Dodala, že na videu je vidieť, ako sa policajti najprv snažili protestujúcim slušne dohovoriť. Keď však nepomohli ani zákony a došlo aj k potýčke, museli zakročiť. "Smutným faktom je to, že na záberoch sa objavilo aj niekoľko detí, ktoré pravdepodobne patrili k protestujúcim. Užívateľský profil "Jojo Hronkovič" zverejnil na Facebooku video zo služobného zákroku voči osobám, ktoré si odmietali nasadiť v uzavretom priestore rúška, resp. respirátory a zablokovali celú predajňu. Takýto scenár sme už mohli vidieť aj z predošlých dní. Skupina osôb príde do predajne vzorne s nasadením rúškom, nakúpi a potom to príde. Pri platení si dajú rúška dole a mobily hore. Po bezvýsledných výzvach obsluhy v obchode čakajú na príchod policajnej hliadky a zapnú live vysielanie. Lajky sa len tak hrnú. Čo tam po preplnených nemocniciach a platných vyhláškach," uviedla polícia.

Zdôraznila, že epidemiologická situácia na Slovensku je extrémne zlá. Denne pribúdajú hospitalizácie a v dôsledku nízkej zaočkovanosti sa rýchlo plnia nemocnice. Lekári a zdravotníci doslova melú z posledného: "Ohrozovanie verejného zdravia takýmito výstrelkami nebudeme trpieť. Policajti denne vykonávajú tisíce kontrol, pričom takéto arogantné správanie je výnimočné. Občania sú v drvivej väčšine prípadov chápaví a bez akýchkoľvek problémov s hliadkami slušne komunikujú."

V závere sa policajti v statuse pýtajú, prečo si "Jojo" nakrúcal všetko na video: "Potreba zaujať? Získať lajky? Facebooková sláva stúpla do hlavy? Ťažko povedať. Táto osoba je však podľa obsahu jej profilu aj verným fanúšikom dezinformácií a hoaxov. Okrem toho vyzýva na nedodržiavanie protipandemických opatrení." Vysvetľujú, že z osôb porušujúcich protipandemické opatrenia urobil obete, skreslil štandardný postup policajtov na neprimeraný zásah voči nevinnej obeti, navodil dojem, že policajti preháňajú a utláčajú verejnosť a vyvolal vášne v snahe získať čo najviac lajkov a zdieľaní na svojom účte na FB: "Aby začal prežívať pozitívne emócie, pocit dôležitosti, uznanie, pocit schopnosti “vzdoru autoritám”."

Podľa polície to, že tretia vlna je tu, plnia sa nám nemocnice a denne máme tisícové prírastky, si policajti nevymysleli a preto v tak kritickej situácii je nevyhnutné, aby polícia konala a podieľala sa na dohľade nad dodržiavaním mimoriadnych opatrení: "Nosenie rúšok a respirátorov je to najmenej, čo občania môžu urobiť."

Do správ na sociálnej sieti na profil Polícia Slovenskej republiky, poslali Slováci množstvo podporných a ďakovných správ pre členov hliadok, ktoré zasahovali v Piešťanoch. Prečítať si ich môžete v popise fotiek v GALÉRII TU.

Podľa Zlatice Antalovej z trnavskej krajskej polície si na mieste celý prípad prevzal vyšetrovateľ a v súvislosti s udalosťou začal trestné stíhanie pre prečiny útoku na verejného činiteľa a výtržníctva. Policajné hliadky obmedzili na osobnej slobode troch mužov z Nitrianskeho kraja, v súčasnosti sú za mrežami. "Nadriadený vyhodnotil, že služobný zákrok bol vykonaný v súlade so zákonom," dodala s tým, že stotožňujú všetky osoby, ktoré odmietali uposlúchnuť výzvy polície. Následne budú oznámené na príslušný Regionálny úrad verejného zdravotníctva na ďalšie konanie. Pravdepodobne ide o tie isté osoby, ktoré podobným spôsobom konajú aj v iných okresoch a krajoch. Dve osoby podali po útoku trestné oznámenie pre zneužitie právomoci verejného činiteľa, ktorými sa bude zaoberať Ministerstvo vnútra SR. "Naďalej budeme nekompromisne postupovať voči tým, ktorí hrubým spôsobom porušujú zákony a ohrozujú verejné zdravie," dodala Antalová.