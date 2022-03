Nigut, prezývaný Luciano, mal byť jedným z najbrutálnejších vrahov košického podsvetia. Podľa Alföldiho si ho na popravu Niguta najal aj František Dora ml., syn neslávne známeho starostu Dolného Chotára František Dora st. Obával sa totiž, že Nigut začne spolupracovať s policajtmi.

Alföldi sa priznal koncom minulého roka k trom vraždám, za ktoré mal zinkasovať do 20-tisíc eur. „V hodine 12-tej sa rozhodli obžalovaní priznať a spolupracovať, zrejme asi motivovaní snahou znížiť si tresty," povedal vtedy pre noviny.sk prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry.

VIDEO: Pozrite sa, ako prebieha hľadanie obetí mafiánov.

Na doživotie odsúdený Nigut je nezvestný od augusta roku 2013, keď zmizol po neúspešnom pokuse o atentát na podnikateľa Mariána Kakalejčíka. Útočisko vraj našiel u starostu obce Dolný Chotár Františka Doru, ktorý spolupracoval s mafiánskym gangom sátorovci.

Odstránenie Niguta si mal Alföldi dobre naplánovať. Spolu s komplicom Jurajom Bugárom zobrali nič netušiaceho Niguta k Dorovi mladšiemu do Čierneho Brodu (okr. Galanta), odkiaľ však už nikdy neodišiel. Alföldi ho mal chladnokrvne streliť v aute zozadu do hlavy. Alföldi mal povedať Nigutovi, že si ide po niečo do kufra. Ten zostal sedieť v aute. Alfödi išiel do kufra, otvoril ho a vystrelil.

Starosta obce Dolný Chotár František Dora a jeho syn Dora mladší boli v decembri roku 2021 odsúdení na 25 rokov za niekoľko vrážd, ekonomickú trestnú činnosť a členstvo v gangu sátorovcov. Starosta Dora sa proti rozsudku odvolal a z väzby ho na slobodu s monitorovacím náramkom prepustil Najvyšší súd.

