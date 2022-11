Na prvý pohľad utiahnutý chlapec, no skutočnosť je úplne iná. 16-ročný Alexander B., ktorý sekerou útočil na Strednej odbornej škole v Novákoch vo štvrtok (3.11.) a zranil dvoch spolužiakov, je aktuálne stíhaný väzobne. Jeho rodina sa k incidentu vyjadrovať nechcela.

Rodičia chlapca žijú v neďalekej obci Lazany, kde si aj pred piatimi rokmi kúpili rodinný dom. „Postupne ho prerábajú. Rodinu som osobne nepoznala, rovnako ani Alexa. Keď som sa dozvedela, čo sa stalo, okamžite som kontaktovala riaditeľa našej miestnej základnej školy, ktorú chlapec navštevoval. Riaditeľ tvrdil, že bol dobrý žiak, nepôsobil, že by mal agresívne správanie, skôr sa stiahol, keď sa niečo udialo. Po udalosti som hneď telefonovala Alexandrovej matke, vyjadrila som jej ľútosť k tomu, čo sa udialo, pretože je to veľká tragédia aj pre rodinu. Aj napriek snahe médií, matka akúkoľvek mediálnu prezentáciu odmietla,” zdôraznila starostka obce Lazany Jana Matiašková.

Advokát chlapca Ladislav Krčmárik Novému Čas u prezradil, čo ho mohlo viesť k tomtuto útoku. „Deň predtým, ako sa skutok stal, mal môj klient desivé sny. Snívalo sa mu, že sekerou zabíja,“ povedal obhajca s tým, že tiež trpel nočnými morami a tiež sa advokátovi zdôveril, že vidiny mal aj počas dňa. Rozhodol sa preto tieto sny zahnať tým, že ich uskutoční. „Keď po skutku začal utekať, sám na seba zavolal políciu, pretože zistil, že to, čo urobil, nebolo správne,“ dodal Krčmárik.

Všetko sa odohralo na Strednej odbornej škole v Novákoch. Štvrtkový horor sa však, našťastie, zaobišiel bez tragických následkov. Chlapec mal podľa našich informácií v školskej taške prepašovať sekeru do triedy. Keď zazvonilo, vyskočil na nohy a sekeru vzal do ruky. Útočníkom bol 16-ročný prvák Alexander. Z dôverného zdroja zo školy sa nám podarilo zistiť, že študentka, ktorej zaťal sekerou do hlavy, iba chránila iného spolužiaka. Útoku sa nevyhol ani ďalší spolužiak. Ich zranenia sú podľa našich informácií ľahšieho charakteru.

