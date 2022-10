Vodič, ktorý zrazil na chodníku v Čadci matku s dvomi deťmi, poputuje do väzby. Sudkyňa Okresného súdu v Čadci o tom rozhodla v neprítomnosti obvineného. Uznesenie o vzatí do väzby nie je právoplatné. Prokurátor sa vzdal práva na podanie sťažnosti. TASR o tom informoval zástupca hovorkyne Krajského súdu v Žiline Jozef Michňa.

"Sudkyňa rozhodla o jeho vzatí do väzby, keďže existuje dôvodná obava, že ujde alebo sa bude skrývať, aby sa tak vyhol trestnému stíhaniu alebo trestu. Taktiež existuje dôvodná obava, že bude pokračovať v trestnej činnosti," doplnil Michňa.

Podľa hovorkyne Krajského riaditeľstva Policajného zboru (PZ) v Žiline Gabriely Kremeňovej obvinili policajti 37-ročného vodiča z trestného činu ublíženia na zdraví v súbehu s trestným činom ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.

"Vodič sa po dopravnej nehode podrobil dychovej skúške s výsledkom 0,86 miligramu na liter (1,79 promile) alkoholu vo vydychovanom vzduchu," spresnila hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru (PZ) v Žiline Gabriela Kremeňová. Po nehode previezli chodkyňu s deťmi aj vodiča auta na ošetrenie do nemocnice.

Podľa riaditeľa Kysuckej nemocnice v Čadci Martina Šenfelda hospitalizovali po nehode s odreninami, pomliaždeninami a tržnými ranami matku s jedným dieťaťom a vodiča auta.

Najmenšiemu dieťaťu sa nič nestalo. Matka ho v kočiari stihla odstrčiť a zabrániť tak zrážke s autom. Druhé dieťa, štvorročné, však skončilo so zraneniami v nemocnici. To dnes previezli na ďalšie vyšetrenia do Univerzitnej nemocnice v Martine (UNM). Matku už z nemocnice prepustili. TASR o tom informoval riaditeľ Kysuckej nemocnice Martin Šenfeld.

Dievčatko je hospitalizované na JIS oddelení kliniky deti a dorastu. Jeho stav je stabilizovaný, avšak vzhľadom na povahu zranení je nutný intenzívny lekársky dohľad," uviedla Zuzana Marčeková z oddelenia marketingovej komunikácie UNM. Riaditeľ nemocnice Dušan Krkoška verí, že ďalší priebeh liečby bude priaznivý.