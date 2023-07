"Podľa prvotných informácií mal 38-ročný vodič auta VW Transporter, z doposiaľ nezistených príčin, zozadu naraziť do pred ním idúceho nákladného auta. Pri nehode utrpeli zranenia dvaja muži z dodávky, ktorí sedeli na zadných sedadlách. Zranenia 60-ročného spolujazdca by nemali byť vážne. Naopak, jeho 55-ročný spolusediaci utrpel zranenia, s ktorými ho museli letecky transportovať do bratislavskej nemocnice," opisujú policajti.

Obaja vodiči boli podrobení dychovým skúškam, tie však prítomnosť alkoholu nepotvrdili.

Diaľnica D1 musela byť z dôvodu pristávania vrtuľníka v smere z Hlohovca na Bratislavu na približne hodinu úplne uzavretá.

"Presné príčiny a okolnosti nehody naďalej vyšetrujeme," dodávajú policajti.

NEUVERITEĽNÉ VIDEO: Vodič nákladiaku čítal počas jazdy po D1 faktúry!

Prečítajte si tiež: