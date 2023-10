Starostka obce sa podľa informácii televízie Markíza o incidente vyjadrila ako o nešťastnej náhode. Deti chceli bránku zodvihnúť, no jedného z nich privalila. Chlapec bol podľa televízie na mieste mŕtvy.

Šesťročného chlapca tam na miestnom ihrisku privalila futbalová bránka. (Ilustračná foto) Zdroj: fb.com/Polícia Slovenskej Republiky

"Posádka leteckých záchranárov z Popradu bola vyžiadaná o urgentný let do Iliašoviec k detskému pacientovi. Počas letu však boli záchranári z akcie odvolaní, žiaľ, kvôli zraneniam, ktoré boli nezlučiteľné so životom," informovala Zuzana Hopjaková, hovorkyňa leteckých záchranárov.

Na mieste sú momentálne policajti, deti aj zúfalí rodičia.

Deti sa na verejnom ihrisku podľa slov starostky hrali bez dozoru. Poobede sa tam mal konať tréning, tréner ho však zrušil.