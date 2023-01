FOTO Dědeček ZOSTÁVA vo väzbe: Pozrite, ako sa od posledného súdu ZMENIL! ×

Je zodpovedný za zabitie piatich ľudí, no on by aj tak rád na slobodu. Dušan Dědeček, ktorý sa medzi Slovákmi nechválne preslávil ako vodič auta smrti zo Zochovej ulice, požiadal o prepustenie z väzby.