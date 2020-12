V base nerobíte takmer nič podľa vlastného uváženia. Pre tých, ktorí boli zvyknutí na luxus, rozdávanie pokynov a mali moc nad životmi iných, je pobyt za mrežami veľkým náporom na psychiku. Ešte aj úprava postele je prikázaná podľa presne určeného vzoru!

Ťažké časy teda doľahli na zadržaných sudcov a vplyvných ľudí pri nedávnych policajných raziách - expodpredsedníčku Najvyššieho súdu Jarmilu Urbancovú, bývalého šéfa bratislavského okresného súdu Davida Lindtnera, špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika či bývalých policajných prezidentov Tibora Gašpara a Milana Lučanského a ich ďašlích kolegov z vedenia polície, pre bývalú štátnu tajomníčku ministerstva spravodlivosti a sudkyňu, milovníčku luxusu - Kočnerovu Opičku Moniku Jankovskú, ale aj pre miliardárov Jaroslava Haščáka a Zoroslava Kollára.

Ocitli v kolúznej väzbe. A v nej je život diametrálne odlišný od pohodlia ich domova, kde si žili ako v bavlnke, obklopení luxusom. Teraz si musia vystačiť s pár metrami štvorcových, minimum je 3,5 metra štvorcového, strohým zariadením a prídelom stravy, ktorú varia odsúdení. No a čo je najpodstatnejšie pre tento typ väzby, že sa nemôžu stretnúť so žiadnym spoluobvineným a len tak si k nemu nemôže prísť na návštevu ani rodina. “Potrebuje predchádzajúci súhlas orgánov činných v trestnom konaní alebo súdu,” vysvetľuje advokát Peter Troščák. Všetci tí, ktorí sa ocitli za mrežami v takomto type väzby vravia, že sa nevedeli dočkať prepustenia alebo odsúdenia. Vo výkone trestu sú totiž podmienky oveľa lepšie.

Do vyšetrovacej väzby sa obvinený dostane na základe rozhodnutia súdu. Predchádza tomu zadržanie políciou a umiestnenie do cely predbežného zaistenia (CPZ), kde je obvinený počas toho, kým polícia a prokurátor spíšu návrh na vzatie do väzby a predložia ho sudcovi na rozhodnutie. CPZ sú umiestnené v policajných budovách. Ide o mrežami oddelené malé a tmavé miestnosti, kde je tvrdá posteľ, umývadlo so základnými hygienickými potrebami a niečo, čo pripomína toaletu.

Zadržaný tam zostáva vo svojom oblečení, v ktorom ho zatkli. Napríklad vraha prevádzkára jedného z penziónov v Kežmarku zadržali policajti v papučiach, tak v nich bol celý čas v CPZ a aj v nich ho priviedli pred sudcu, ktorý rozhodoval o jeho vzatí do väzby. Do CPZ totiž k zadržanému nikoho z blízkych nepustia. Z priestorových dôvodov k nemu môžu posadiť ďalšieho zadržaného, no nikdy nie takého, u ktorého je predpoklad, že sa proti nim bude viesť spoločné trestné konanie.

Pred sudcu predvádzajú zadržaného policajti do 48 hodín, pri závažnejších zločinoch do troch dní. Ak ten rozhodne o jeho vzatí do väzby, okamžite ho transportujú do zariadenia na výkon väzby, ktoré sú vo väzniciach, kde si aj odsúdení vykonávajú trest odňatia slobody. Lenže, ako sme už spomínali, vo väzbe je iný režim a obzvlášť v kolúznej. “Každý úkon, ktorý sa s ním robí, musí schváliť sudca, ktorý ho do nej vzal. Ak má nejaký výsluch v inej trestnej veci, aj ten musí ísť cez schvaľovačku sudcu,” spresňuje advokát Jozef Karabáš.

Vo väzbe môže obvinený dostať tiež parťáka, ale iba takého, ktorý s jeho restnou vecou nemá nič spoločné. Oblečenie si môže ponechať svoje, nesmie byť maskáčové, no musí si ho pravidelne meniť. Môže však nosiť a erárne, v tom prípade odpadá starosť s jeho výmenou. A je takmer isté, že za mrežami zostane mesiace, v niektorých prípadoch aj roky. Podrobiť sa musí prísnemu dennému režimu. Ten si stanovuje každá väznica po svojom. Napríklad policajní exprezidenti Tibor Gašpar a Milan Lučanský mali v prešovskej base budíček o 6:00. Jankovská, Kováčik či Kollár vstávajú v banskobystrickom väzení už o 5.45, rovnako aj bývalá podpredsedníčka Najvyššieho súdu Urbancová v Leopoldove.

Po rannej hygiene prichádza rad na úpravu cely, ktorá je v prešovskej väznici presne určená vzorom a raňajky. Ak má obvinený plánované úkony súvisiace s vyšetrovaním jeho prípadu, eskortujú ho na súdy, nad lakťom ľavej ruky má vždy oranžovú pásku označujúcu, že je obvinený. Policajti zväčša za ním prichádzajú do basy. Inak je režim dňa nudný. Môže iba čítať, počúvať rozhlas, ísť na hodinovú vychádzku na dvor či cvičiť vlastným telom. Ženy majú sprchu povolenú denne, muži dvakrát do týždňa.

V stroho zariadenej cele je iba lôžko s matracom, podhlavník, prikrývka, posteľná bielizeň, stolík, stolička, skrinka na osobné veci (fotky, knihy, časopisy, písomnosti, hodinky) a oblečenie, umývadlo s pitnou vodou, rozhlas, svetlo, signalizačné privolávacie zariadenie a oddelené hygienické zariadenie. Obvinený môže byť v cele aj sám.

V skrinke označenej menom a číslom obvineného môže mať iba dve teplákové súpravy, tri košele či tričká, spodnú bielizeň, šľapky či inú obuv bez päty, pár topánok či tenisiek a jedno pyžamo, v zime aj bundu, rukavice a čiapku. Muži majú povolený elektrický holiaci strojček, predpisy dovoľujú mať ponorný varič či rýchlovarnú kanvicu, predplatiť si dennú tlač. V kolúznej väzbe je dovolené telefonovať iba s advokátom a aj to len za istých podmienok. Mobily a internet v base sú zakázané.

Návštevy sa smú vo väzbe prijímať raz do mesiaca, no toto neplatí pre kolúznu väzbu. V nej ju musí obvinenému povoliť prokurátor alebo sudca a môže si dať podmienku, že bude na ňu dohliadať.

Časový rozvrh dňa pre obvinených v Prešove:

6:00 budíček

6:05 hygiena, úprava osobných vecí, ciel,

6:30 raňajky, výdaj liekov

7:00 - 11:30 kontrola, vyvádzanie a predvádzanie obvinených, športová a záujmová činnosť, vzdelávanie, sledovanie tv, počúvanie rozhlasu, telefonovanie, sprchovanie, lekárske ošetrenie, odpočinok na ustlanom lôžku - ale iba v presne stanovenom čase

12:00 obed

12:30 - 16:30 to isté ako dopoludnia

16:30 - 17:30 večera, výdaj liekov

do 21:45 to isté ako dopludnia, hygiena

22:00 večierka

