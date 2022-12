Hromadné podujatie v čase zákazu zorganizovali ako charitatívnu akciu na pomoc najchudobnejším. V mestskom priestore v Snine - v kultúrnom dome a v jeho okolí miestni rómski aktivisti rozdávali humanitárna pomoc z Čiech pre chudobným Rómom. Tí si v početných skupinkách prichadzali po jedlo a materiálnu pomoc. Pritom okres Snina bol v tom čase zaradený do červenej zóny kovid automatu a platil tam zákaz vychádzania.

V snahe pomôcť iným však organizátori porušili protipandemické opatrenia a celé podujatie sa im vymklo spod kontroly. Do vnútorných priestorov sa im tam totiž nahrnuli v jednej chvíli desiatky ľudí. V tejto dobe, keď smrtiaca nákaza číha na každom rohu, tak ohrozili organizátori nielen seba, ale aj všetkých, ktorí tam prišli a hrozilo roznesenie nákazy do celého mesta. "Akcia sa uskutočňuje 50 metrov od dispečingu mestskej polície, celý čas na ňu dozerajú štátni policajti. Nijako nezasiahli ani jedni, ani druhí," upozornilo na problém ako prvé Dianie v Snine na sociálnej sieti.

Priložili aj video, ktoré si zúčastnení nakrúcali. "Na konci sa vo videu objaví pani Kotlárová, známa to osoba. A so stiahnutým respirátorom a širokým úsmevom povie, že no a čo, aj keď sa rozšíri covid, tak určite bude mať ľahký priebeh, lebo na akcii sa rozdávali potraviny. A všetci títo ľudia sa následne rozídu po celom meste. Sníva sa mi?," napísal administrátor spomínanej stránky. Jarmila Kotlárová je v Snine známa ako rómska aktivistka. Osem rokov čelila s manželom a s dcérou Zuzanou - policajtkou, trestnému stíhaniu. Predvlani nad nimi vyriekol prešovský krajský súd definitívny verdikt a uznal ich vinnými z výtržníctva.

O akcii, na ktorej sa Rómom rozdávali potraviny, vedela zrejme aj primátorka Sniny Daniela Galandová. "A podľa videa organizátora sa na nej aj zúčastnila," napísal administrátor stránky Dianie v Snine. Nad akciou, ktorá sa konala za vedomia vtedajšej primátorky mesta Daniely Galandovej, sa pohoršovalo množstvo obyvateľov mesta. Galandová sa o pár hodín po akcii vyjadrila na sociálnej sieti a snažila sa situáciu zľahčovať. Uviedla, že Rómske centrum Ternipen realizovalo zbierku a podarilo sa im zabezpečiť vyše 5 ton potravín, hygienických potrieb a šatstva. "Všetkým prijímateľom pomoci boli najskôr skontrolované potvrdenia, že sú negatívni," dodala s tým, že priestory poskytlo mesto.

Miestni však takéto jej vysvetlenie neakceptovali. "Podľa nich potvrdenia o negativite staré 10 dní na "celej veci nič nemenia, pretože okrem zákazu vychádzania bol porušený aj zákaz zhromažďovania a zákaz usporadúvania hromadných podujatí. Potvrdenia, ktoré vlastne nikde na videu nevidno," písali diskujúci pod statusom. Neskôr priznala pochybenie.

Polícia vec zadokumentovala ako podozrenie z priestupku, ktorý bol spáchaný porušením vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ). Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Humennom sa prípadom zaoberal dlhé mesiace a odmietol výsledok komentovať. Napokon, po urgenciách, sme z komunikačného odboru ÚVZ dostali odpoveď.