My Slováci milujeme legendy a povery. Máme ich stovky. Niektoré sú milé, iné desivé. A práve o tých druhých sa budeme dnes rozprávať s bývalým kriminalistom a spisovateľom Matejom Snopkom. Najmä o tých, ktorým verili a veria kriminálnici, a o tom, ako ich ovplyvňujú.

Aké povery platia v kriminalistike? A kto ich má viac, páchatelia alebo kriminalisti?

- Kriminalisti ich, samozrejme, poznajú veľa, ale veriť musia faktom... Zato páchatelia veria všeličomu, často veľmi prekvapujúcemu...

Jednou zo starých legiend je, že najlepších zlodejov nikdy nechytili pri čine preto, lebo mali neviditeľné svetlo zlodejov. Čo to bolo?

-Boli to zlodejské sviečky vyrobené z tuku novorodeniatok. V stredoveku boli jedným z najväčších postrachov ľudí zločinci, ktorí sa potajme vlámali do domov a vykradli ich. Keďže mnohí ľudia neodchádzali ako dnes do roboty, ale pracovali doma, pri dome či v dielni, kriminálnici považovali za najlepší čas na svoje výčiny práve noc.

Takže ľudí okradli za tmy, kým spali?

- Keďže aj zlodej je len človek a nie sova alebo mačka, potrebuje pri svojom rabovaní vidieť. Najviac sa na to hodí svetlo, ktoré vidí len on, okrádaní nie. Preto niektorí zlodeji používali špeciálne sviečky, ktoré vraj svietili len im. Aby ich získali, unášali a zabíjali novorodencov a batoľatá alebo dokonca vyberali deti z tiel tehotných žien. Mŕtvych aj živých. V stredoveku boli kriminálnici oveľa bezohľadnejší ako dnes. Z tuku týchto maličkých potom vyrábali sviečky vraj s neviditeľným svetlom.

Ako to vzniklo?

- Možno bol základ úspešnosti tejto povery fakt, že mnohí okrádaní sa radšej tvárili, že vyčíňajúcich zlodejov vôbec nevidia, aby neohrozili svoj život. Tak ako dnes niektorí šoféri spiaci na parkoviskách radšej ignorujú darebákov kradnúcich im z nádrže naftu alebo lašujúcich v batožinovom priestore - pretože niektorí zlodeji neujdú, ale protestujúceho šoféra poriadne zbijú.



Je pravda, že zlodeji majú svoje NEŠŤASTNÉ DNI, keď zásadne nekradnú?

- Mnohí recidivisti rozhodne neplánujú kradnúť alebo lúpiť v deň, keď ich prvýkrát pri ich výčine chytili pri zločine. Veria totiž, že ich práve na toto výročie zas dolapia. „Osud mi v tento deň nepraje,“ povedal raz kriminalistom jeden z nich a odvtedy sa to traduje. Rozumné vysvetlenie nepáchania zločinov v spomínané dni je, že darebáci cítia, že vzhľadom na zážitok z minulosti by v strese, ktorý majú v podvedomí, mohli urobiť osudnú chybu.

Článok pokračuje na ďalšej strane